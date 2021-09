Tlaxcala tiene la libertad para definir medidas que permitan frenar el Covid–19: Segob

El titular de la Secretaría de Gobierno (Segob), Sergio González Hernández afirmó que Tlaxcala tiene la libertad de decidir si se retoman las medidas que dicta la Federación en el semáforo epidemiológico de Covid–19 en amarillo, una vez que este lunes la entidad regresa a ese color, o si se mantienen las que se establecieron en el decreto con el color naranja.

Además, el funcionario indicó que la noche del domingo se realizaría una valoración en la mesa permanentemente sobre la evolución de la pandemia, a efecto de determinar si habrá o no modificación a los lineamientos de medidas sanitarias.

Dijo que independientemente de las determinaciones federales, el estado tiene la libertad de retomar esas disposiciones o de continuar con las que se encuentran establecidas en el decreto vigente para color naranja.

Acentuó que serán valorados diversos criterios que darán la pauta para decidir la forma en que se procederá, entre ellos las estadísticas sobre atención a personas contagiadas y el comportamiento en el retorno a clases y en la movilidad.

Respondió que hasta el pasado sábado 18 han sido cerrados 18 establecimientos por no respetar los lineamientos sanitarios, principalmente en Tlaxcala capital, San Pablo del Monte y Apizaco.

Respecto de las demandas de activistas y familiares de mujeres víctimas de violencia que realizaron una protesta el pasado sábado en exigencia de justicia, afirmó que tras la emisión de la Alerta de Violencia de Género “ya se están tomando medidas” y se llevan a cabo reuniones interinstitucionales.

Agregó que este lunes Ernestina Carro Roldán, titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), recibirá al grupo de manifestantes, pues la instrucción de la gobernadora Lorena Cuéllar es brindar atención y celeridad a procedimientos e investigaciones que la sociedad reclame.

Por otro lado, refirió que no se han ejecutado despidos de personal como tal en el Poder Ejecutivo local, pues la conclusión laboral es parte de un proceso natural en una transición y que hasta ahora no hay instrucción de recorte al salario de los burócratas, pero no descartó que pudieran aplicarse algunos ajustes en este momento.

“Todos debemos entender que se terminan ciclos, pero no estamos despidiendo a nadie, no sabemos cuánto ganaban para saber si efectivamente hay un corte, pero no hay instrucción, puede haber ajustes y a lo mejor no estén llegando compensaciones, esa podría ser la respuesta a la pregunta.

Lo anterior lo expuso el titular de la Segob en una entrevista después del Macro Simulacro Nacional efectuado este 19 de septiembre, en la cual aseveró que la administración estatal garantiza que Tlaxcala contará con alarmas antisísmicas.

Si bien se desconoce el número de estos dispositivos en la entidad, la instrucción de la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros es la de poner a disposición las herramientas y los recursos humanos para responder ante fenómenos como son los movimientos telúricos, expuso en entrevista con medios de comunicación.

Sostuvo que el tema será revisado con la Comisión Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública, a efecto de llevar a cabo un diagnóstico, “lo que sí podemos garantizar al pueblo de Tlaxcala” es que se contará con el equipo tecnológico necesario y suficiente.

Reiteró que la Segob ha sostenido pláticas con los ayuntamientos en materia de seguridad, de coordinación fiscal y de protección civil. “Estamos en una coordinación estrecha con ellos desde el primer día que este gobierno arrancó”.