Tlaxcala tendrá un gran apoyo del gobierno federal con la próxima presidenta: Cuéllar Cisneros

“Tlaxcala tendrá un gran apoyo por parte del gobierno federal que encabezará la presidenta electa Claudia Sheinbaum Pardo, porque la entidad dio una gran muestra de trabajo en las elecciones pasadas, al obtener el segundo lugar a nivel nacional respecto al porcentaje de votación”, afirmó la titular del Ejecutivo local, Lorena Cuéllar Cisneros.

Destacó que ese hecho fue algo histórico, debido a que la entidad sobrepasó la meta que se había puesto, y eso, aseguró, traerá grandes beneficios para el estado.

Al recordar que se dieron cita en la entidad el titular del Ejecutivo federal, Andrés Manuel López Obrador, y la presidenta electa, quienes reconocieron el trabajo realizado en Tlaxcala, se dijo contenta por seguir trabajando a favor de la construcción del segundo piso de la Cuarta Transformación a favor de los tlaxcaltecas.

Lorena Cuéllar sostuvo que la elección del nuevo titular de la Fiscalía General de Justicia del Estado es un tema que resolverá el Poder Legislativo.

Comentó que la terna que propuso ya está en el Congreso del Estado, y que corresponderá a la Comisión Evaluadora y al Sínodo calificar a los profesionales del Derecho; “dos mujeres y un hombre, y vamos a esperar los resultados; el examen será público y queremos que todo sea con transparencia”.

Al respecto, mencionó que la procuración de justicia en Tlaxcala tendrá que crecer y, con ello, hacer una inversión importante, a la par con el Poder Judicial, a fin de avanzar en la atención a la ciudadanía, para que los procedimientos sean más rápidos.

Este martes, la mandataria estatal realizó una gira de trabajo para entregar la rehabilitación de la Unidad Deportiva “Bicentenario”, en el municipio de Natívitas; la reingeniería de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR), en Ixtacuixtla, y 53 acciones de vivienda en el mismo municipio.

Todo ello, con una inversión superior a 39.1 millones de pesos, en beneficio de 33 mil 455 habitantes de ambas demarcaciones.

En la localidad de Villa Mariano Matamoros, en Ixtacuixtla, la gobernadora precisó que la modernización de la PTAR obedece al interés fundamental de trabajar a favor de la salud de los tlaxcaltecas; además, reconoció que, aunque son inversiones millonarias, son prioritarias porque se garantiza que el agua tratada en las plantas está totalmente certificada y cumple con la Norma Oficial Mexicana correspondiente.

“En Tlaxcala invertimos más de 200 millones de pesos en una sola planta. Hoy, el Gobierno del Estado se ha hecho responsable de 13 PTAR; las hemos rehabilitado, y son muy caras. Esta llevó cerca de 30 mdp, pero hay unas de 200 mdp y otras de 60 mdp”, comentó.

En este sentido, Cuéllar Cisneros refirió que a los presidentes municipales se les ha respaldado durante su administración con el objetivo de no dejarlos solos y que las obras no sean abandonadas, ya que su objetivo es servir a la población y no quedar como “elefantes blancos”.

A su vez, el director general de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) en Tlaxcala, Pedro Misael Albornoz Góngora, destacó la importancia de sanear los ríos, por lo que reconoció la visión de la gobernadora por invertir en obras como esta que permiten que el agua saneada sirva para el campo, que “alcanzará para más de 200 hectáreas de cultivos tan solo en este municipio”.

Por su parte, el director de Obras de la Secretaría de Infraestructura (SI), Eduardo Hernández Tapia, detalló que el objetivo de esta reingeniería, que consistente “en un reactor anaerobio, tanques de aireación, techumbre, barda perimetral y alumbrado en nuevas estructuras”, es tratar las aguas procedentes de la población y eliminar las estancias contaminantes.

En este municipio, la mandataria entregó 53 acciones de vivienda, entre las que se encuentran 39 cuartos dormitorios, nueve cuartos con baños y cinco unidades básicas de vivienda, cuya inversión estatal supera los 5.4 mdp, con lo que se beneficia a 200 personas.

Para concluir su gira de trabajo en este municipio, la gobernadora constató las nuevas instalaciones del Complejo de Seguridad Pública Municipal, ubicado en el bulevar José María Morelos, inmueble público que concentrará las áreas de Seguridad Pública y Vialidad, la Policía Estatal Delegación Ixtacuixtla, la Agencia del Ministerio Público, así como la Coordinación Municipal de Protección Civil.

Finalmente, en el municipio de Natívitas, Lorena Cuéllar entregó la rehabilitación de la Unidad Deportiva “Bicentenario”, cuya inversión superó 4.2 millones de pesos en beneficio de 26 mil 309 habitantes.