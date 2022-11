Tlaxcala tendrá un buen presupuesto federal 2023, pero con recortes al campo y carreteras: Olvera

Pese que al estado de Tlaxcala “le va a ir bien” con el presupuesto de egresos de la Federación del próximo año, la diputada federal panista Lilia Caritina Olvera Coronel lamentó que exista cerrazón, de parte del bloque mayoritario, para realizar reasignaciones a favor de infraestructura y programas específicos que beneficien a la sociedad.

Tras la aprobación, en lo general, del presupuesto de egresos de la Federación para el ejercicio fiscal del año 2023, a través del cual se prevé una asignación de 26 mil 513. 2 millones de pesos para Tlaxcala, los cuales representan un aumento de 6.6 por ciento, es decir, 2 mil 820 millones de pesos más, que los previstos para este año, la panista consideró que la entidad tendrá un buen gasto

“En lo general, es un buen presupuesto para la entidad”, pero acotado en el ámbito general, porque “no satisface las necesidades en lo general y las necesidades más apremiantes de los mexicanos y mexicanas, es un gasto muy dirigido a los proyectos personales del presidente y con muchas deficiencias a otros rubros”, explicó.

Ejemplo de ello, refirió el propio caso de Tlaxcala, el cual, de acuerdo con el documento aprobado en lo general por los integrantes de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, pese al aumento de más de 2 mil 820 millones de pesos, prevé recortes a rubros sensibles como al campo.

“En el caso de Tlaxcala, el presupuesto de egresos es de 26 mil 513.2 millones de pesos, que en relación al año pasado tiene una variación de 6.6 por ciento a favor, pero dentro de los conceptos que vemos, el del campo tiene una disminución del 2 por ciento, en programa carretero no tenemos nada para carreteras, es una disminución del 100 por ciento, proyectos de asociación publica aprobada, tiene una disminución del 15.9 por ciento. En general, hay un buen presupuesto para Tlaxcala porque tiene ese incremento, pero la distribución no es la correcta, hay serias deficiencias”, externó.

Abundó: “Es necesario hacer una distribución adecuada y atender las necesidades reales, por ejemplo, en el presupuesto de egresos de 2022, tenía 296 mil millones de pesos para el programa carretero y hoy viene en cero y habremos de pelear para que pueda haber presupuesto a programas carreteros, nunca está por demás”.

- Anuncio -

Por ello, y en virtud de que el proceso legislativo para la emisión del decreto de presupuesto de egresos no ha concluido, la diputada panista Olvera Coronel adelantó que buscará reasignar diversas partidas, “por lo que subiré a tribuna para que en el programa carretero se puedan ejecutar 13 kilómetros de una carretera de doble carril, del tramo Nanacamilpa a Calpulalpan, que es un tramo muy peligroso”.

Pero, con la mayoría morenista, este año podría movérsele una coma al presupuesto y reasignar algunos recursos, se le inquirió.

“Es una situación realmente preocupante, en estos momentos ya tenemos que hacer una lucha para un presupuesto digno para México y ya metimos reservas al presupuesto. El año pasado se hicieron más de mil 900 reservas al presupuesto, de las cuales no paso ninguna porque la instrucción del presidente (Andrés Manuel López Obrador), es que al presupuesto no se le movía ni un punto y coma y hoy estamos preocupados que eso vuelva a suceder, pero no podemos quedarnos callados”, acotó.