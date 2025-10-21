Tlaxcala tendrá primer hospital para atención integral del cáncer en la mujer: Sesa; realizan Caminata Rosa

El estado tendrá un hospital con atención integral del cáncer en la mujer y el primer centro de radioterapia integral para Tlaxcala, la zona norte de Puebla y Veracruz, que comenzará a operar el próximo año, informó el titular de la Secretaría de Salud (Sesa), Rigoberto Zamudio Meneses, quien junto con la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros coincidió que estos proyectos consolidan a la entidad como referente nacional en infraestructura médica especializada.

- Anuncio -

Ambos anuncios fueron emitidos durante la Caminata Rosa que se realizó la mañana de este martes en el marco del Mes de la Concientización sobre el Cáncer de Mama.

Te puede interesar: IMSS Tlaxcala refuerza acciones contra el cáncer de mama en octubre

“Van a tener que venir de Veracruz, de Puebla y de otros estados a atenderse a Tlaxcala, porque Tlaxcala ya no es cualquier estado. Hemos demostrado que tenemos la fortaleza de tener lo necesario y sobre todo no escatimar en la salud”, afirmó la gobernadora.

En su intervención, Rigoberto Zamudio destacó el impacto nacional de este logro. “Tlaxcala va a tener el primer hospital con atención integral del cáncer en la mujer. Gracias al apoyo y la gestión de la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros”, expresó, al tiempo de precisar que el centro de radioterapia permitirá brindar tratamientos oportunos sin trasladarse a otras entidades.

- Advertisement -

La gobernadora Lorena Cuéllar resaltó el papel de las mujeres tlaxcaltecas como motor de la sociedad. “Somos aquellas guerreras, luchadoras que hemos querido dejar a nuestras hijas, a nuestros hijos, esa fuerza, ese poder que está en nuestro corazón”, dijo, destacando la importancia del autocuidado.

Recordó que durante años las pacientes debían trasladarse a Puebla para recibir radioterapias, lo que implicaba desgaste emocional y económico para las familias. “Hoy, Tlaxcala da un paso decisivo para convertirse en un centro de referencia nacional en atención oncológica”, aseguró.

En tanto, Rigoberto Zamudio reveló datos sobre la incidencia del cáncer de mama. “Cada 60 segundos muere una mujer por cáncer de mama. Es decir, 25.5 mujeres tienen riesgo de padecer esta enfermedad”, y subrayó la importancia de fortalecer la cultura de la detección temprana.

- Advertisement -

Agregó que, aunque no existe una vacuna que prevenga el cáncer, sí se puede disminuir el riesgo mediante hábitos saludables y la autoexploración. “La autoexploración salva más vidas que las mastografías”, afirmó, y destacó que esta práctica debe realizarse a partir de los 20 años de edad.

Asimismo, señaló que actualmente en el país sólo se cuenta con 641 mastógrafos, cifra que resulta insuficiente ante la demanda nacional. Sin embargo, destacó que como parte de la estrategia federal de salud, para el año 2026 la meta es alcanzar los mil 600 equipos de mastografía en operación, con Tlaxcala entre los primeros estados en encabezar esta ampliación, gracias a la implementación del primer hospital con atención integral del cáncer en la mujer.

Mariana Espinosa de los Monteros Cuéllar, presidenta honorífica del DIF estatal, enfatizó el carácter humano del evento. “Hoy caminamos por ellas, por todas las mujeres, por nuestras hijas, por nuestras hermanas, por los hombres también que merecen vivir con salud, esperanza y dignidad”, expresó, al reconocer a las sobrevivientes como ejemplo de fortaleza y resiliencia.

Anunció que durante octubre se intensificarán las mastografías gratuitas, como parte de una estrategia que continuará de manera permanente a lo largo del año para garantizar el acceso a servicios de detección temprana en todo el territorio estatal.

Por su parte, Marlén Sánchez Carro, sobreviviente de cáncer de mama, compartió su historia: “Cuando recibí mi diagnóstico fue devastador, pero aquí estamos. Mi pilar más importante ha sido mi familia… Nosotras no somos sobrevivientes, somos guerreras”, expresó.

La paciente relató que gracias al convenio entre el gobierno estatal y el Instituto Nacional de Cancerología pudo acceder a tratamientos gratuitos y oportunos, lo que le permitió salvar la vida. “Ya pasé 16 quimioterapias y una cirugía. Ahora solo voy por las radioterapias”, concluyó.

Como parte del acto, se realizó la entrega simbólica de prótesis mamarias a mujeres que actualmente se encuentran en tratamiento o en proceso de recuperación, como muestra del compromiso estatal con la rehabilitación integral.

La gobernadora agradeció al sector salud, instituciones federales y organismos de asistencia social por colaborar en este esfuerzo conjunto. “Todos han hecho un gran trabajo. Que vivan las mujeres y que trabajemos todos los días por cuidarnos”, concluyó.