Tlaxcala, sin estructura legal e institucional para investigar delitos contra periodistas: Casede

Al presentar el Informe Libertad de Expresión en México 2020 para la región Tlaxcala, el Colectivo del Análisis de la Seguridad con Democracia (Casede), mostró que el estado no solo carece de una estructura legal e institucional para atender, registrar e investigar delitos contra periodistas, sino que este gremio no denuncia por desconfianza en las autoridades estatales y municipales.

Durante el conversatorio, convocado y moderado por Eréndira Jiménez Montiel, representante de la organización civil Nosotrx Tlaxcala, y transmitido a través de plataformas de redes sociales, Armando Rodríguez Luna, director del Proyecto de Libertad de Expresión del Casede, puntualizó resultados del diagnóstico.

Con base en el índice interactivo estatal sobre Libertad de Expresión, en el marco legal e institucional Tlaxcala se ubica en el lugar 28 de 32, pues carece de ello. En cuanto a pluralidad de medios de comunicación ocupa el 27, con una concentración alta de propiedad de radio y televisión, y media en el caso de impresos, pero no mide a digitales “porque no hubo fuentes para contrastar información”, es un tema pendiente, citó.

Respecto a seguridad y justicia, el estado se encuentra en el sitio 12. “La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) registró una agresión en 2019; sabemos que a nivel local las personas defensoras de derechos humanos y periodistas no denuncian, no confían en autoridades estatales, menos en las municipales”, además no hay capacidad técnica para registrar hechos, por tanto deben recurrirá a instancias federales.

Sabemos realmente “muy poco” sobre la cantidad y tipo de agresiones y se cuenta con poca información para generar diagnósticos mucho más precisos, añadió.

Precisó que a nivel nacional hay organizaciones civiles que han documentado casos y han visibilizado toda esta problemática de violencia, como Artículo 19, Periodistas de a Pie y Cimac, pero es necesario “profundizar más” para tener mayores referencias.

Acentuó que la polarización política y social se fomenta prácticamente todos los días desde presidencia de la República y ha tenido réplica desde los gobiernos estatales y municipales, con formas para señalar y estigmatizar a medios de comunicación, a periodistas y a organizaciones civiles defensoras de derechos humanos, colocando a estos actores como enemigos y adversarios que están en contra de la 4T, lo cual “genera riesgos” porque impulsa y estimula agresiones hacia ellos.

Pese a recomendaciones internacionales y a la existencia de información sobre este tema, “siguen agrediendo, asesinando”, por lo que se debe garantizar la vida de las personas, resaltó el especialista.

En el ámbito local se ha encontrado insuficiencia legal e institucional, pues 12 estados, entre ellos Tlaxcala –reafirmó–, carecen de marcos legales para la defensa de periodistas y defensores de derechos humanos, “no hay posibilidad de hacer denuncias cuando hay agresiones ni hay instituciones que reciban las denuncias ni que generen ni gestionen formas de atención”.

Esta situación satura y produce este fenómeno que sobrepasa al mecanismo actual de protección a nivel federal, de ahí la importancia de generar herramientas estatales.

Asimismo, se identificó que 19 entidades carecen de estructura para la protección, lo cual les resta responsabilidad para cumplir en garantizar el ejercicio de la libertad de expresión. Solo cuatro tienen áreas especializadas para investigar delitos contra periodistas, indicó.

Esos estados tienen áreas e instituciones desarrolladas, pero falta ver si cuentan con capacidades técnicas y respaldo presupuestal. “Estamos en el vacío absoluto, es desolador este panorama, cuando hablamos de acceso a la justicia a nivel estatal”.

Frente a este contexto, subrayó que un elemento clave es el de fortalecer la prevención, pues en ninguna parte del país existen capacidades técnicas para realizar análisis de riesgo, de ahí la importancia de construir una tecnología base homologada para registrar casos y transformarlos en insumos de información focalizada.

“Nos hemos encontrado con que las autoridades evitan investigar delitos contra la libertad de expresión… y prefieren abrir carpetas de investigación por otros delitos aun cuando haya denuncias relacionadas” con el tema.

Solo –realzó– 0.02 por ciento de las carpetas de investigación iniciadas en 2019 corresponden a delitos contra periodistas o personas y/o personas defensoras de derechos humanos. Remarcó que en México prevalecen condiciones “muy violentas” para ejercer la libertad de expresión.

Recomendó a medios de comunicación generar respuestas para reducir el acoso y hostigamiento a mujeres periodistas, pues son las más vulnerables en todo este entorno, porque son las que menos tienen acceso a herramientas y padecen otras formas de violencia, que no viven los hombres, y se enfrentan a otras formas de desprestigio social; además prevalece el rezago de su participación en cargos directivos.

A su vez, Raúl Benítez Manaut, presidente del Casede, enfatizó que este año ha sido “bastante negativo” en el contexto de agresiones a derechos humanos de periodistas, pues siete han sido asesinados, y recalcó que no han funcionado los mecanismos de protección, ya que algunas de estas víctimas contaban en ese resguardo.

Sobre las medidas que deben tomarse desde lo local para reducir los riesgos y lo que se requiere para que los poderes de gobierno asuman su responsabilidad, Luis Raúl González Pérez, ex presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), refirió que se necesita voluntad política, “es fundamental”, pues generalmente el compromiso solo queda en el discurso y no se materializa en acciones.

Mejorar las capacidades de investigación y la preparación de operadores de investigación y persecución delito; los gobiernos estatal, federal y municipal deben generar condiciones para este ejercicio y que en lugar de discursos polarizantes, se invite a una discusión real, vigorosa y sin descalificaciones, pero sobre todo combatir la impunidad, anotó.

Por su parte, Luis Armando González Placencia, rector de la Universidad Autónoma de Tlaxcala (UATx), planteó la importancia de generar espacios de inmunidad legal y material, pues el informe deja bastante claro que no hay uniformidad en todo el país. Aseveró que los espacios de condición para ejercer una prensa libre “no están dados” y que los mecanismos implementados dejan mucho que desear, “se vuelven burocráticos y terminan con la indefensión de las personas”.

Elizabeth Muñoz Vásquez, feminista tlaxcalteca e integrante de la Red Nacional de Periodistas, refirió sobre las condiciones adversas y de desigualdad en que este las mujeres periodistas desarrollan su actividad, respecto de los varones.

Desde su perspectiva, sugirió la creación de un organismo o asociación civil independiente que trabaje en la defensa de periodistas y de personas defensoras de derechos humanos; homologar leyes locales con las federales e integrar una comisión relativa a la libertad de expresión en el Congreso local. Señaló que la atención de la CEDH a este tipo de casos “deja mucho que desear”.