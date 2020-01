Tlaxcala sin contar con Consejo Consultivo Turístico: Vázquez

Tlaxcala carece del Consejo Consultivo Turístico del Estado, pues hasta el momento, la titular de la secretaría del ramo no ha convocado a la conformación de este órgano colegiado encargado de integrar estrategias y mecanismos que impulsen el desarrollo de este sector.

Por ello la presidenta de la Comisión de Turismo en el Congreso local, Mayra Vázquez Velázquez pidió a la titular de la Secretaria de Turismo en el estado, Anabel Alvarado Varela conformar el Consejo Consultivo Turístico.

“No ha habido gran avance en la integración de los consejos municipales, y de hecho he comentado que deberíamos de poner el ejemplo con la Secretaría de Turismo y el Consejo Consultivo que se debe formar, creo que en su momento que nosotros lo conformemos y tengamos la primera reunión con la maestra Alvarado y podremos decir ya estamos y nos vamos hacia abajo porque no todos están interesados en el tema de turismo”, dijo.

La legisladora de Morena lamentó que a la fecha no haya sido integrado el órgano colegiado, pese a que finales del año pasado el Congreso del estado convocó a una reunión de trabajo para abordar el tema, pero no ha recibido una respuesta favorable por parte de la Secretaría de Turismo.

“Considero que se debió al cambio, porque no es lo mismo tener un plan de trabajo a volver a retomar la Secretaría y empezar a ver cómo está todo y tiene poco que entró. No hemos tenido reuniones de trabajo hasta hoy, nosotros tampoco hemos convocado porque nosotros convocamos en octubre-septiembre para tocar este tema, pero no hemos tenido respuesta”, dijo.