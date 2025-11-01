Tlaxcala será sede del Festival Nacional de Arte y Cultura de los Cecyte 2026

Tlaxcala fue designada como la próxima sede del Festival Nacional de Arte y Cultura de los CECyTE 2026, tras la destacada participación de su delegación en la edición 2025 celebrada en Bahía de Banderas, Nayarit, donde estudiantes del subsistema demostraron su talento, creatividad y compromiso con las artes.

Durante la clausura del encuentro, el director general del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECyTE–EMSaD) Tlaxcala, Blas Marvin Mora Olvera, celebró el anuncio y expresó el orgullo de que la entidad albergue la próxima edición del evento nacional, considerado uno de los más importantes del subsistema educativo.

“Será para nosotros muy grato poder recibirlos en Tlaxcala en 2026. Nos vemos muy pronto en nuestro bello estado”, expresó Mora Olvera, al agradecer el reconocimiento y reiterar el compromiso de la institución con la formación integral de su estudiantado.

El Festival Nacional de Arte y Cultura de los CECyTE reúne cada año a jóvenes de todo el país para compartir expresiones artísticas en disciplinas como poesía, pintura, escultura, cuento corto, canto y danza, fortaleciendo la identidad, la creatividad y el trabajo en equipo.

En la edición 2025, la estudiante Dayana León Gutiérrez, del Plantel 08 Apetatitlán, obtuvo el tercer lugar nacional en la categoría de poesía.

La delegación tlaxcalteca también participó en diversas disciplinas con los estudiantes Francisco Cervantes Barranco (canto) y Cristian Guerrero Flores (pintura), del plantel 08 Apetatitlán; Hernán Hernández Hernández (escultura), del plantel 01 Tequexquitla; Esmeralda Zurita Alonso (dibujo), del plantel 14 San Isidro; Diane Galilea Romero (cuento corto), del EMSaD Cuaula; y Gabriela Jaqueline Sánchez (declamación), del plantel 16 Tlaltelulco.

Asimismo, la escolta del Plantel 05 Zacatelco integrada por Ariana Loaiza Fernández, Karla Salazar Márquez, Arleth Carro García, Abhryl Denisse Cisneros, Lynda Sánchez Zaleta, Paola Cante Portillo y Mirary Mendoza Flores, representó a Tlaxcala en las actividades cívicas.

El CECyTE–EMSaD Tlaxcala destacó que ser sede del festival en 2026 es una oportunidad para proyectar la riqueza cultural del estado y su hospitalidad, así como para consolidar su compromiso con la educación artística y la formación integral de las y los jóvenes.

“Cada estudiante que participa en este festival lleva consigo el corazón de su comunidad. Tlaxcala abrirá sus puertas al arte y la cultura de todo el país, para seguir construyendo una juventud creativa, orgullosa y solidaria”, expresó Mora Olvera.

Con este reconocimiento, Tlaxcala se consolida como referente nacional en la promoción del arte y la cultura entre la juventud, y como un ejemplo del impulso que el subsistema brinda al talento artístico como parte esencial del bienestar educativo.