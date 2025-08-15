Tlaxcala se viste de gala; “Micrófono de Oro 2025” llega por primera vez al estado

Por primera vez en su historia, la entrega del “Micrófono de Oro 2025” se realizará en Tlaxcala, evento que reconoce la trayectoria y el talento de destacados locutores, artistas y personalidades de toda la República Mexicana.

El Gobierno del Estado, a través de la Coordinación de Radio, Cine y Televisión (Coracyt), en conjunto con la Asociación Nacional de Locutores de México (ANLM) A.C., son los encargados de la organización de esta magna ceremonia, que se llevará a cabo el próximo jueves 21 de agosto a las 17:00 horas en el Centro Cultural Universitario (CCU) de la Universidad Autónoma de Tlaxcala (UATx).

Como antesala del evento, ante representantes de la prensa local y nacional, se realizó la presentación oficial del evento en Casa Tlaxcala, ubicada en la Ciudad de México. En esta edición serán reconocidas aproximadamente 45 personalidades, entre las que se encuentran tlaxcaltecas que han sobresalido por su talento y aportaciones en el ámbito social, cultural, artístico y comunicativo.

La titular de la Coracyt, Angélica Domínguez Hernández, resaltó que el “Micrófono de Oro” es una presea que se entrega desde hace más de 70 años, la cual reconoce la trayectoria de figuras destacadas en distintos ámbitos a nivel nacional.

“La gobernadora Lorena Cuéllar me ha pedido que, con responsabilidad y respeto a nuestras audiencias, realicemos este evento como un ejercicio que promueva la diversión, la cultura, historia y la música, pensado para todas las personas de Tlaxcala y la región. Este año, reconoceremos las trayectorias de personajes destacados del estado, así como de artistas, actores y personalidades a nivel nacional, en ámbitos como la comunicación, la política, el altruismo, el deporte, la cultura, la ciencia y el espectáculo”, expuso.

Al respecto, la presidenta de la ANLM, Rosalía Buaún Sánchez, destacó el papel de liderazgo de mujeres como la gobernadora Lorena Cuéllar y su respaldo para lleva a cabo este evento.

“Para nosotros es un verdadero honor llevar nuestro máximo galardón, el Micrófono de Oro, a este hermoso estado de Tlaxcala, estado gobernado por una gran mujer como es la Licenciada Lorena Cuéllar, y además acompañada de otra extraordinaria mujer, incansable, como es Angélica Domínguez. Es época de mujeres y lo está demostrando Tlaxcala”, afirmó.

El director de la Representación del Gobierno del Estado en Ciudad de México, Steve del Razo Montiel, enfatizó la importancia de este reconocimiento que honra las voces que han moldeado la radiodifusión nacional y reafirmó el compromiso del gobierno estatal con la libertad de expresión y el respaldo a la labor periodística.

“Este acto no solo anuncia una entrega de reconocimientos, sino que también celebra el poder de la palabra como instrumento de transformación social”, puntualizó.

Finalmente, el director Artístico de la Asociación Nacional de Locutores, Armando Hernández Portillo, adelantó que el evento contará con la participación musical de reconocidos artistas como Los Terrícolas, Los Dandy´s, Los Duques en Acción, Humberto Cravioto y su hijo Fernando Cravioto, Jorge Domínguez y su Grupo Super Class, entre otros.

Además, habrá una alfombra roja instalada en el lobby del CCU, donde el público podrá saludar a sus artistas favoritos y tomarse la foto del recuerdo. La entrada será gratuita y abierta al público en general, lo que permitirá a las familias tlaxcaltecas y visitantes disfrutar de esta celebración.