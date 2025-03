Tlaxcala se suma y pone en marcha la estrategia nacional “Vive Saludable, Vive Feliz”

Durante el arranque de la estrategia nacional “Vive Saludable, Vive Feliz”, la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros y la presidenta honorífica del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (Sedif), Mariana Espinosa de los Monteros Cuéllar, anunciaron la puesta en marcha del programa “Nutriendo cada gotita de vida”, a través del cual se detectarán casos de anemia en niñas y niños de Tlaxcala.

En las instalaciones de la primaria “Candelario Nava Jiménez” de la colonia Adolfo López Mateos de la capital, Cuéllar Cisneros afirmó que en un esfuerzo coordinado entre los gobiernos federal y estatal se realizarán acciones de prevención para garantizar un pleno desarrollo y un mejor rendimiento escolar a las infancias de Tlaxcala.

“Estas nuevas acciones que hace el gobierno de nuestra presidenta son para cuidar a todos los niños de todo el país, pero aquí en Tlaxcala vamos a hacer algo especial. Aquí vamos a cuidar que no tengan anemia, porque los que tienen anemia, ya les comentaba el secretario de Salud, que hoy nos acompaña también, que cuando un niño tiene anemia, ¿qué le pasa? Está cansado, no está sano y necesita los nutrientes de lo que va comiendo. Así que, por eso, vamos a cuidar a todos los niños de todo el estado”, comentó ante la comunidad estudiantil y docentes.

Recordó que el estado ocupa el segundo lugar a nivel nacional en la reducción de la pobreza alimentaria, resultado de acciones como la entrega de despensas, desayunos calientes en comedores, las Clínicas de Bienestar para tu Nutrición en donde se apoya a madres jefas de familia para la alimentación de sus hijas e hijos, y la próxima construcción del Banco de Alimentos.

La estrategia nacional de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, “Vive Saludable, Vive Feliz”, inició de manera simultánea en todos los estados del país, a través de la cual se impulsará la cultura de la prevención en la salud, fomentando la alimentación saludable, actividades físicas y la detección oportuna de enfermedades visuales y bucales.

En su oportunidad, la presidenta honorífica del Sedif, Mariana Espinosa de los Monteros Cuéllar subrayó que el programa estatal “Nutriendo cada gotita de vida” es único en el país, en el que se aplicará un tamizaje, a través de una prueba capilar de hemoglobina y una evaluación nutricional en las primarias públicas de la entidad.

“El objetivo de este programa es detectar de manera oportuna casos de anemia, una condición que afecta a muchas niñas y niños, que si no se trata adecuadamente puede tener consecuencias a largo plazo en su desarrollo y su rendimiento escolar”, explicó.

Destacó que para mejorar la salud de las infancias en la entidad, a través del Sedif, actualmente 98 mil estudiantes reciben desayunos escolares en la modalidad de frío y caliente, atendiendo al 73 por ciento de la matrícula en primarias públicas; este año se equiparán 221 comedores adicionales para alcanzar el 100 por ciento para garantizar una alimentación saludable en las instituciones.

La cobertura para la detección de anemia será total, pues este programa abarcará las 670 escuelas primarias públicas del estado de Tlaxcala, impactando a 133 mil 481 niños y niñas de primaria.

Por su parte, el secretario de Salud, Rigoberto Zamudio Meneses afirmó que se realizará el censo a través de las brigadas con personal de la Sesa, IMSS, Secretaría de Educación, Coordinación de Becas y Sedif, en una población de niñas y niños en las primarias, de los cuales el 3 por ciento presenta algún grado de anemia.

“Esta estrategia va a tener un impacto en 20 años y ustedes van a ser niños y adultos más saludables, que van a tener una educación en salud mucho mejor, van a aprender a comer, como decía el doctor Homero, comida saludable y no chatarra. Y este es un esfuerzo que reduce las enfermedades cardio metabólicas a largo plazo, para que no se tengan que inyectar insulina, para que no tengan que estar con hemodiálisis o no les corten un pie, un dedo o quedemos ciegos por la diabetes”, puntualizó.

Acompañado por el director de la institución educativa, Hilario Pianzi Saldaña, el secretario de Educación, Homero Meneses Hernández detalló que este esfuerzo de vida saludable está enfocado no solo en el tema de medición y de cuidado de su salud bucal y visual, sino en la promoción del deporte y en la eliminación de comida chatarra.

En tanto, el titular del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada del IMSS Tlaxcala, Juan Carlos Corona de los Santos indicó que las brigadas realizarán intervenciones en estudiantes de 670 escuelas públicas de nivel primaria, para garantizar su cuidado como parte de la estrategia “Vive Saludable, Vive Feliz”, en la que participarán 45 elementos de la institución.