Tlaxcala se queda en nuestros corazones: tenistas ganadores de Olimpiadas Conade 2025

En el cierre de las competencias de tenis de la Olimpiada Nacional CONADE 2025 desarrolladas en el estadio Soltepec, en el Pueblo Mágico de Huamantla, los atletas se quedaron con un buen sabor de boca, pues les gustó el ambiente, el clima y la atención de la gente.

Guido Lorandi, director técnico de la delegación de Puebla y con una trayectoria de 46 años en el desarrollo de atletas de alto rendimiento y entrenador de jugadores de alto nivel de Copa Davis de México, consideró que la expectativa se superó.

“Yo me siento muy agradecido por las atenciones que Tlaxcala tuvo con todos los atletas. Agradecer al Gobierno del Estado a toda la gente que colaboró aquí, la prensa, la seguridad pública, la gente que se ocupó de alimentarnos todos los días, la gente que se dedicó a hospedarnos, a quienes nos transportaron, yo creo que todos somos uno mismo y quiero agradecerles a nombre de mi equipo y del estado de Puebla”, subrayó.

Cristóbal Sahagún, de Jalisco, aseguró que esta edición la recordará por siempre y deseó que los resultados se repitan en años venideros.

“Ganar en Tlaxcala es muy padre porque sabemos que las condiciones son de mucha altura y es más difícil jugar aquí y ganar representó un gran reto. Fue un gran torneo, me llevo dos medallas: una de oro en la categoría doble varonil 14 y bronce en dobles mixtos”, destacó.

Tomás Fernández, dupla de Cristóbal, reconoció que ganar en Tlaxcala fue una experiencia que atesorará por siempre: “Es un lugar bien padre, la hacienda muy bonita y jugar aquí no fue fácil porque el tenis normalmente se practica al nivel del mar entonces son condiciones más difíciles por la altura y no me pude adaptar tanto, pero se siente excelente este triunfo”, aseguró.

Javier Becerra, entrenador de Cristóbal y Tomás, atribuyó el triunfo a que son niños muy disciplinados. “Ganar de visitantes es doble triunfo a pesar de la altura y gracias a Dios ganamos. Llegamos tres días antes de la competencia y eso nos sirvió para aclimatarnos y agarrarle a la altura aquí. Me llevo la hospitalidad de los tlaxcaltecas, nos trataron increíble, la hacienda increíble. La gente increíble me llevó el corazón de la gente de Tlaxcala”, enfatizó.

Daniela Martínez y Marianne Muñoz, de Aguascalientes, coincidieron en que la experiencia las acompañará por siempre al conquistar la medalla de oro. “Es una experiencia muy bonita, es la primera vez que me toca venir aquí y me gustó mucho el complejo en general, la zona y nos llevamos lo más importante del estado, el oro”, compartió Marianne.

Daniela Martínez Guerrero, señaló que el triunfo obtenido en Tlaxcala es el resultado de muchos años de trabajo y de mucho tiempo. “Me siento muy feliz, se lo dedico a mi familia, y gracias a Dios. Es un lugar muy bonito que recordaré, las canchas están padres, bonitas, el clima me sorprendió: a las 13:00 horas está a pleno sol y a las 17:00 llueve; fue una excelente experiencia jugar aquí en Huamantla, Pueblo Mágico”, concluyó.

Antonio Padilla, entrenador de las medallistas, agradeció las atenciones de Tlaxcala para la delegación de Aguascalientes. “Es bueno venir a lugares nuevos, Tlaxcala nos recibió muy bien. Nos vamos muy contentos llevaremos a este estado en nuestro radar, sobre todo las niñas que aquí consiguieron la medalla de oro y Daniela una de plata en singles. Yo llevo 37 años como entrenador y Tlaxcala está palomeado”, afirmó.

Los hermanos Juan Manuel y Omar Alejandro Ascensión Zepeda, de Jalisco, ganadores de oro, coincidieron en que, “este triunfo representa un esfuerzo porque es un estado con otra altura es diferente de dónde venimos, veníamos a ganar y eso hicimos al final vencimos a Puebla”, declararon.

Juan Carlos Sánchez Villarreal, coach de los medallistas, reconoció que en un inicio el encuentro fue algo complicado; sin embargo, con las indicaciones en la cancha se alcanzó el objetivo, hubo sacrificio, trabajo, disciplina, orden, sufrimiento para lograr el oro en estas Olimpiadas. Me llevo el clima, el trato de la gente, en general están haciendo muy bien las cosas en Tlaxcala”, recalcó.