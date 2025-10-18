Tlaxcala se prepara para celebrar “La Feria de Ferias 2025”

El Patronato para las Exposiciones y Ferias informó que la organización de la edición 62 de “Tlaxcala, la Feria de Ferias 2025” registra un avance de 98 por ciento, por lo que se alistan los últimos detalles para la inauguración que se llevará a cabo del próximo jueves 23 de octubre.

La presidenta del Patronato, Rosa Elena Nava García Méndez, informó que esta edición será una de las más completas y participativas, al reunir espectáculos artísticos, deportivos, taurinos, gastronómicos y culturales que reflejan la identidad del pueblo tlaxcalteca.

“Estamos listos para recibir a los miles de visitantes y familias con una cartelera que enaltece nuestras tradiciones y la riqueza de nuestra gente”, afirmó.

La gran inauguración se llevará a cabo el jueves 23 de octubre, a las 17:00 horas, con el corte de listón por parte de la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros, así como el recorrido inaugural y el inicio de las actividades artísticas, con la presentación del espectáculo “Las Vegas Magic Show” y el concierto de Emmanuel en el Teatro del Pueblo.

Nava García destacó que más de 500 comerciantes y productores locales participarán en el Centro Expositor “Adolfo López Mateos”, donde se instalarán áreas gastronómicas, comerciales y recreativas.

Además, más de 120 artesanos, coordinados por la Casa de las Artesanías, ofrecerán productos tradicionales, así como diversas actividades que se desarrollarán en el Lienzo Charro y el Domo del Recinto Ferial.

Explicó que esta será una feria interactiva y familiar, con atracciones como estatuas vivientes, comparsas, batucadas, zanqueros, mojigangas, catrines y catrinas, además de concursos que han ganado popularidad entre los asistentes, como el concurso de gateo para bebés, bandas de rock y danzón para adultos mayores.

En apoyo a la economía familiar, el costo de entrada se mantiene en 10 pesos, y los niños menores de 1.20 metros y los adultos mayores con credencial del INAPAM ingresarán gratuitamente.

“Queremos que todas las familias disfruten de su feria, por eso mantenemos los precios accesibles y espacios seguros para todos”, señaló Nava García.

Como incentivo adicional, este año, por cada boleto de entrada general, los visitantes participarán en el sorteo de un automóvil nuevo. Al ingresar al recinto los asistentes deberán depositar el boleto con sus datos en la urna instalada en el Domo Chico, frente al Lienzo Charro, donde también se exhibirá el vehículo.

El sorteo, autorizado con el permiso federal número 20250184PS00, será supervisado por un inspector de la Secretaría de Gobernación para garantizar la transparencia y legalidad del proceso.

Con tradición, alegría y participación social, “Tlaxcala, la Feria de Ferias 2025” se perfila como una de las ediciones más esperadas, que reafirma el espíritu festivo, cultural y familiar de la entidad.