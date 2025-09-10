Miércoles, septiembre 10, 2025
Tlaxcala se integrará a la Guía Nacional de Experiencias Turísticas Comunitarias

La Redacción

Como parte de la política turística federal y estatal, el gobierno del estado impulsa el fortalecimiento y desarrollo de emprendimientos tlaxcaltecas con el objetivo de integrarlos a la “Guía Nacional de Experiencias Turísticas Comunitarias”, informó el titular de la Secretaría de Turismo del Estado (Secture), Fabricio Mena Rodríguez, durante su participación en el Diálogo Circular de este miércoles.

Mena Rodríguez detalló que, desde el inicio de la administración, se han registrado 200 experiencias comunitarias en los 60 municipios del estado, de ahí el interés de capacitarlos y profesionalizarlos para lograr una excelencia en sus productos, además de detonar la riqueza cultural, natural y gastronómica de Tlaxcala, tanto a nivel nacional como internacional, buscando la consolidación del estado como un destino turístico destacado.

El funcionario estatal explicó que, derivado de la firma de un convenio entre el gobierno de México, a través de la Secretaría de Turismo federal, la Unesco y nueve estados de la República, se apuntala este programa de turismo comunitario. Detalló que, por parte del estado, participaron más de 100 proyectos, de los cuales 59 experiencias de turismo rural y gastronómico pasaron a la segunda fase.

“Ahora, la política turística nacional de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo incorpora este importante programa que, en Tlaxcala, ya impulsaba en su momento la titular de Sectur, Josefina Rodríguez. Tuvimos más de 100 emprendimientos tlaxcaltecas. Los resultados se dieron el pasado 25 de agosto. La segunda fase consiste en la capacitación y profesionalización de las experiencias turísticas que van a formar parte del catálogo”, subrayó.

El funcionario estatal explicó que los seleccionados fueron evaluados por un comité de expertos en diferentes etapas, y abarcó la gestión comunitaria, aprovechamiento sustentable del patrimonio biocultural, la parte social, la economía local, la igualdad de género, inclusión y sostenibilidad.

“De tal manera que, cuando llegue el turista, se lleve una grata impresión, y lo que esté pagando por esa experiencia sea lo que estaban esperando, con experiencias como el Agave Turismo, Artesanías y oficios ancestrales, y las Rutas ecoturísticas y de naturaleza”, expresó.

Entre los municipios incorporados a proceso de capacitación y profesionalización se encuentran Calpulalpan, Españita, Nanacamilpa, Tlaxcala, Hueyotlipan, Ixtenco, Tetla, Cuaxomulco, Atltzayanca, Huamantla, Tlaxco, Terrenate, Chiautempan, Totolac, Natívitas, Ixtacuixtla, Panotla, Xiloxoxtla y Xaltocan, entre otros.

Con estas acciones, Tlaxcala reafirma su compromiso con el turismo comunitario como motor de desarrollo local, inclusión y sostenibilidad. La incorporación de sus experiencias a la Guía Nacional representa no solo un reconocimiento al trabajo de las comunidades, sino también una oportunidad para proyectar la riqueza viva del estado ante México y el mundo.

