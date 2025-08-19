Martes, agosto 19, 2025
NoticiasSalud

Tlaxcala se incorpora a la estrategia nacional “Laboratorio en tu Clínica”

La Redacción

Por instrucción de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, Tlaxcala se incorpora este mes a la estrategia “Laboratorio en tu Clínica”, programa que opera el IMSS–Bienestar para acercar los servicios públicos de salud a pacientes del primer nivel de atención.

- Anuncio -

Durante la conferencia “La mañanera del Pueblo”, Alejandro Svarch Pérez, director general del IMSS–Bienestar, señaló que la medida se enmarca dentro del compromiso 44 de la presidenta Claudia Sheinbaum, orientado a garantizar el acceso equitativo y oportuno a estudios de laboratorio a la población que habita en comunidades de todo el país.

Con esta incorporación, Tlaxcala dispondrá de 32 unidades tomadoras de muestra, que se suman a las más de 250 unidades instaladas en conjunto en estados como la Ciudad de México, Quintana Roo, Baja California Sur y Colima, que también se incorporan al programa este mes de agosto, así como a los 60 laboratorios centrales que operarán de forma coordinada en toda la República.

Esta acción permitirá que las personas reciban sus estudios clínicos desde los centros de salud más cercanos a sus comunidades, evitando traslados innecesarios y garantizando diagnósticos más ágiles.

- Advertisement -

Alejandro Svarch Pérez detalló que, de esta manera, se facilita la detección temprana de enfermedades, se focaliza la atención en comunidades alejadas y fortalece la infraestructura pública.

“Con esta estrategia se cumple el compromiso de llevar la salud a cada rincón del país, con resultados tangibles que benefician directamente a las familias mexicanas”, destacó.

Tras la incorporación de Tlaxcala y las demás entidades, el programa se ampliará al resto de los estados bajo el modelo IMSS–Bienestar antes de que concluya 2025.

- Advertisement -

El programa “Laboratorio en tu Clínica”, liderado por la Secretaría de Salud en coordinación con Correos de México, ya es una realidad en 576 clínicas y centros de salud del IMSS–Bienestar en el Estado de México, donde diariamente se procesan más de 3 mil 200 pruebas de laboratorio.

Esta estrategia, que aprovecha la red pública para acercar sus servicios, a la fecha ha atendido a más de 41 mil 900 pacientes con estudios que incluyen biometría hemática, química sanguínea y pruebas de función hepática, entre otros más de 30 análisis clínicos, consolidando así el camino para convertir este modelo en el laboratorio más grande del país.

A través de este esquema, se instalan unidades tomadoras de muestra en clínicas comunitarias, las cuales recolectan la sangre, orina y otros fluidos necesarios para el diagnóstico. Posteriormente, las muestras son enviadas a una red de laboratorios centrales que procesan los análisis de manera estandarizada y coordinada, garantizando resultados confiables y en menor tiempo.

Temas

Más noticias

Internacional

Israel asesinó a nueve periodistas de Al Jazeera en Gaza

La Redacción -
The Independent Gaza. Las fuerzas israelíes mataron a nueve periodistas de Al Jazeera: Samer Abudaqqa, Ismael Al-Ghoul, Ahmed Al-Louh, Hossam Shabat y Hamza Dahdouh, hijo del...
Internacional

Israel y EU defienden ante Consejo de Seguridad de la ONU plan para ocupar Gaza

La Redacción -
Europa Press Madrid. Israel y Estados Unidos han defendido al unísono el nuevo plan ordenado por el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, para ocupar la franja...

Últimas

Últimas

Relacionadas

Reinaugura rector de la UATx los auditorios de “Intercambio y Movilidad” y de “Formación y Actualización Docente”

La Redacción -
Ante los escenarios de la innovación científica y tecnológica que nutren a las sociedades y avanzando en la consolidación del Modelo Humanista Integrador basado...

Mujeres deberán presidir el Poder Judicial, el TJA y TCA; alistan enmienda

Juan Luis Cruz Pérez -
A la espera de que se concreten las reformas a leyes secundarias que lo confirmen, las magistradas electas Fanny Margarita Amador Montes, Martha Zenteno...

Se han ejercido 257.2 mdp del gasto para el campo, en lo que va del año: SIA; todo el recurso 2025 ha sido canalizado,...

Guadalupe de La Luz Degante -
De los aproximadamente 428 millones 703 mil 814 pesos asignados a la Secretaría de Impulso Agropecuario en el presente año, han sido ejercidos alrededor de 257.2...

Más noticias

Viven en la pobreza la mitad de menores de 5 años en México

La Jornada -
Ciudad de México. La mitad de los niños mexicanos de hasta cinco años viven en la pobreza, y bajo las condiciones actuales, tres de...

Desplegará Maduro 4.5 millones de milicianos ante amenazas de EU

La Jornada -
Caracas. El presidente venezolano, Nicolás Maduro, anunció ayer el despliegue de 4.5 millones de milicianos en respuesta a las “amenazas” de Estados Unidos, que...

Deportan a Chávez Jr. a México; ingresa a penal de máxima seguridad en Sonora

La Jornada -
Hermosillo, Sonora. Autoridades de Estados Unidos deportaron al boxeador Julio César Chávez Carrasco (hijo de Julio César Chávez), y de manera inmediata fue trasladado...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025