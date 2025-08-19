Tlaxcala se incorpora a la estrategia nacional “Laboratorio en tu Clínica”

Por instrucción de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, Tlaxcala se incorpora este mes a la estrategia “Laboratorio en tu Clínica”, programa que opera el IMSS–Bienestar para acercar los servicios públicos de salud a pacientes del primer nivel de atención.

Durante la conferencia “La mañanera del Pueblo”, Alejandro Svarch Pérez, director general del IMSS–Bienestar, señaló que la medida se enmarca dentro del compromiso 44 de la presidenta Claudia Sheinbaum, orientado a garantizar el acceso equitativo y oportuno a estudios de laboratorio a la población que habita en comunidades de todo el país.

Con esta incorporación, Tlaxcala dispondrá de 32 unidades tomadoras de muestra, que se suman a las más de 250 unidades instaladas en conjunto en estados como la Ciudad de México, Quintana Roo, Baja California Sur y Colima, que también se incorporan al programa este mes de agosto, así como a los 60 laboratorios centrales que operarán de forma coordinada en toda la República.

Esta acción permitirá que las personas reciban sus estudios clínicos desde los centros de salud más cercanos a sus comunidades, evitando traslados innecesarios y garantizando diagnósticos más ágiles.

Alejandro Svarch Pérez detalló que, de esta manera, se facilita la detección temprana de enfermedades, se focaliza la atención en comunidades alejadas y fortalece la infraestructura pública.

“Con esta estrategia se cumple el compromiso de llevar la salud a cada rincón del país, con resultados tangibles que benefician directamente a las familias mexicanas”, destacó.

Tras la incorporación de Tlaxcala y las demás entidades, el programa se ampliará al resto de los estados bajo el modelo IMSS–Bienestar antes de que concluya 2025.

El programa “Laboratorio en tu Clínica”, liderado por la Secretaría de Salud en coordinación con Correos de México, ya es una realidad en 576 clínicas y centros de salud del IMSS–Bienestar en el Estado de México, donde diariamente se procesan más de 3 mil 200 pruebas de laboratorio.

Esta estrategia, que aprovecha la red pública para acercar sus servicios, a la fecha ha atendido a más de 41 mil 900 pacientes con estudios que incluyen biometría hemática, química sanguínea y pruebas de función hepática, entre otros más de 30 análisis clínicos, consolidando así el camino para convertir este modelo en el laboratorio más grande del país.

A través de este esquema, se instalan unidades tomadoras de muestra en clínicas comunitarias, las cuales recolectan la sangre, orina y otros fluidos necesarios para el diagnóstico. Posteriormente, las muestras son enviadas a una red de laboratorios centrales que procesan los análisis de manera estandarizada y coordinada, garantizando resultados confiables y en menor tiempo.