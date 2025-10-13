Lunes, octubre 13, 2025
NoticiasEstado

Tlaxcala se despide de los festejos por los 500 años de su fundación con Récord Guinness y llamado a la unidad familiar

Dania Corona Muñoz

El gobierno del estado se prepara para cerrar oficialmente los festejos por los 500 años de la fundación de la ciudad de Tlaxcala, luego de dos semanas de actividades culturales, religiosas y turísticas que reunieron a miles de visitantes nacionales e internacionales. La gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros confirmó que este martes se realizará el acto de clausura a las 19 horas en el centro histórico de la capital, con el cual culminará un año de celebraciones históricas para el estado.

- Anuncio -

Destacó que el cierre de los festejos representa una oportunidad para reflexionar sobre la identidad y la unión del pueblo tlaxcalteca. “Pudimos ver a familias enteras disfrutando, conviviendo en un ambiente de cordialidad, de amistad, muy familiar, y a muchos visitantes que vinieron de diferentes partes del mundo; todo eso nos llena de mucha alegría”, expresó.

La gobernadora mencionó que el evento de clausura será el cierre simbólico de un año conmemorativo en el que se recordó la fundación de Tlaxcala como entidad con historia, cultura y participación fundamental en la formación del país. “Mañana los invitamos al cierre, prácticamente a la clausura de estos 500 años de la fundación de Tlaxcala, a las 7 de la noche en el centro histórico, para que ya nos despidamos de esta etapa que seguimos festejando”, dijo.

Asimismo, subrayó que durante los festejos se ofrecieron actividades para todos los sectores de la población. “Todos los días hubo sorpresas para todos: para los niños, los adultos mayores, los jóvenes, para todos”, comentó.

- Advertisement -

Cuéllar Cisneros también resaltó la importancia de mantener la convivencia familiar como base para el desarrollo social. “Seguir disfrutando de la vida todos juntos en familia siempre, porque la familia es lo que hace la unión que nos ayuda a fortalecer la sociedad”, apuntó.

“Estamos muy contentos, muy felices, porque este logro es de todos los tlaxcaltecas y especialmente de nuestros artesanos”, señaló la mandataria en entrevista este lunes, después de la entrega oficial del Récord Guinness por el pan de fiesta más grande del mundo.

En torno al logro mundial, Cuéllar Cisneros destacó el trabajo colectivo que permitió alcanzar la meta. “Eso era lo más importante, que todos ellos se coordinaran, se organizaran y pues lo logramos. Estamos muy contentos por ello”, afirmó.

- Advertisement -

El Récord Guinness entregado a Tlaxcala reconoció la elaboración del pan de fiesta más grande del mundo, compuesto por 2 mil 581 piezas que formaron la palabra Tlaxcala. Participaron panaderos y tahoneros de los municipios de San Juan Totolac y San Juan Huactzinco.

El intento oficial requería un mínimo de mil piezas para obtener el reconocimiento, por lo que la hazaña tlaxcalteca superó ampliamente la cifra exigida. Con este logro, el estado consiguió su tercer Récord Guinness.

Finalmente, la gobernadora invitó a la sociedad tlaxcalteca a asistir al festejo del cuarto año de su triunfo: “Los esperamos el sábado a las 9 de la mañana en la plaza de toros de Apizaco, ahí estaremos festejando los cuatro años ya de gobierno y muy, muy contenta”, concluyó.

Temas

Más noticias

Últimas

Últimas

Relacionadas

Entregan autoridades tarjetas del programa Pensión Mujeres Bienestar en Tlaxcala

La Redacción -
La gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros encabezó la entrega de tarjetas del programa Pensión Mujeres Bienestar, con las que más de 19 mil tlaxcaltecas se...

Concluye esterilización canina y felina en la capital con más de 800 mascotas beneficiadas

La Redacción -
El ayuntamiento de Tlaxcala, a través del área de Bienestar Animal, concluyó con éxito la campaña de esterilización canina y felina que recorrió comunidades...

“Nos tuvieron en un matadero”: palestinos liberados denuncian torturas brutales en cárceles israelíes

La Jornada -
la redacción Tras el intercambio de rehenes por parte de Israel y Hamas este lunes, varios de los detenidos recién liberados condenaron las cárceles israelíes...

Más noticias

“Nos tuvieron en un matadero”: palestinos liberados denuncian torturas brutales en cárceles israelíes

La Jornada -
la redacción Tras el intercambio de rehenes por parte de Israel y Hamas este lunes, varios de los detenidos recién liberados condenaron las cárceles israelíes...

Nobel de Economía reconoce trabajos sobre el impacto de la tecnología y la innovación

La Jornada -
Estocolmo, Suecia.- El estadounidense-israelí Joel Mokyr, el francés Philippe Aghion y el canadiense Peter Howitt se alzaron este lunes con el Nobel de Economía...

Caída en remesas provocada por Donald Trump afecta a 23 estados

La Jornada -
La política migratoria del presidente estadounidense, Donald Trump, marcada por una serie de redadas contra migrantes y amenazas de impuestos al dinero que envían...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025