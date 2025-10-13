Tlaxcala se despide de los festejos por los 500 años de su fundación con Récord Guinness y llamado a la unidad familiar

El gobierno del estado se prepara para cerrar oficialmente los festejos por los 500 años de la fundación de la ciudad de Tlaxcala, luego de dos semanas de actividades culturales, religiosas y turísticas que reunieron a miles de visitantes nacionales e internacionales. La gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros confirmó que este martes se realizará el acto de clausura a las 19 horas en el centro histórico de la capital, con el cual culminará un año de celebraciones históricas para el estado.

- Anuncio -

Destacó que el cierre de los festejos representa una oportunidad para reflexionar sobre la identidad y la unión del pueblo tlaxcalteca. “Pudimos ver a familias enteras disfrutando, conviviendo en un ambiente de cordialidad, de amistad, muy familiar, y a muchos visitantes que vinieron de diferentes partes del mundo; todo eso nos llena de mucha alegría”, expresó.

La gobernadora mencionó que el evento de clausura será el cierre simbólico de un año conmemorativo en el que se recordó la fundación de Tlaxcala como entidad con historia, cultura y participación fundamental en la formación del país. “Mañana los invitamos al cierre, prácticamente a la clausura de estos 500 años de la fundación de Tlaxcala, a las 7 de la noche en el centro histórico, para que ya nos despidamos de esta etapa que seguimos festejando”, dijo.

Asimismo, subrayó que durante los festejos se ofrecieron actividades para todos los sectores de la población. “Todos los días hubo sorpresas para todos: para los niños, los adultos mayores, los jóvenes, para todos”, comentó.

- Advertisement -

Cuéllar Cisneros también resaltó la importancia de mantener la convivencia familiar como base para el desarrollo social. “Seguir disfrutando de la vida todos juntos en familia siempre, porque la familia es lo que hace la unión que nos ayuda a fortalecer la sociedad”, apuntó.

“Estamos muy contentos, muy felices, porque este logro es de todos los tlaxcaltecas y especialmente de nuestros artesanos”, señaló la mandataria en entrevista este lunes, después de la entrega oficial del Récord Guinness por el pan de fiesta más grande del mundo.

En torno al logro mundial, Cuéllar Cisneros destacó el trabajo colectivo que permitió alcanzar la meta. “Eso era lo más importante, que todos ellos se coordinaran, se organizaran y pues lo logramos. Estamos muy contentos por ello”, afirmó.

- Advertisement -

El Récord Guinness entregado a Tlaxcala reconoció la elaboración del pan de fiesta más grande del mundo, compuesto por 2 mil 581 piezas que formaron la palabra Tlaxcala. Participaron panaderos y tahoneros de los municipios de San Juan Totolac y San Juan Huactzinco.

El intento oficial requería un mínimo de mil piezas para obtener el reconocimiento, por lo que la hazaña tlaxcalteca superó ampliamente la cifra exigida. Con este logro, el estado consiguió su tercer Récord Guinness.

Finalmente, la gobernadora invitó a la sociedad tlaxcalteca a asistir al festejo del cuarto año de su triunfo: “Los esperamos el sábado a las 9 de la mañana en la plaza de toros de Apizaco, ahí estaremos festejando los cuatro años ya de gobierno y muy, muy contenta”, concluyó.