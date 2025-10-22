Tlaxcala se consolida como líder nacional en atención a personas con discapacidad

La gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros, junto al director general de la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública federal, José Alfredo Cordero Esquivel, encabezó la entrega de 8 mil apoyos funcionales, incluyendo equipos de movilidad, auxiliares auditivos y grúas de traslado destinados a personas con discapacidad en situación de vulnerabilidad económica.

Con la donación, Tlaxcala se posiciona como el estado líder a nivel nacional en atención a este sector.

Acompañada de la presidenta honorífica del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (Sedif), Mariana Espinosa de los Monteros Cuéllar, y de la presidenta honorífica del Comité Consultivo de Bienestar y Desarrollo Social del Estado de Tlaxcala, María Fernanda Espinosa de los Monteros Cuéllar, la mandataria destacó que su compromiso con las personas con discapacidad se fortaleció desde su formación profesional, al constatar cómo un aparato auditivo puede transformar una vida.

“Por eso trabajamos todos los días, para que no solo sean 8 mil apoyos en este año. Cuando llegamos al gobierno, Tlaxcala estaba en el último lugar y hoy, con la noticia de estar en primer lugar a nivel nacional, siempre les digo a mis compañeros que quiero que seamos los mejores. Tlaxcala debe dar siempre los mejores resultados para las personas con discapacidad”, expresó.

Desde el municipio de Apizaco, la mandataria destacó las acciones que su gobierno ha impulsado en favor de las personas con discapacidad, como la creación del Centro de Capacitación para Personas con Discapacidad y Adultos Mayores (Cecapdif) y, próximamente, la apertura del Centro de Rehabilitación, Inclusión y Autismo Tlaxcala (CRIAT).

Asimismo, subrayó la entrega de apoyos económicos sin límite de edad para personas con discapacidad, entre otras iniciativas orientadas a promover la inclusión y el bienestar: “Sepan que su gobierno está a su lado, y que hoy son ocho mil los beneficiarios en Tlaxcala. Este es el apoyo de la Beneficencia Pública, a la cual nuevamente agradecemos con el corazón”.

“Además, el Sedif y la Secretaría de Bienestar también entregan prótesis, apoyos y cirugías. Esta semana tendremos una campaña de operaciones oftalmológicas gratuitas, impulsada por el Gobierno del Estado y la Secretaría de Salud. Me siento muy feliz, porque todos los días demostramos el profundo amor que tenemos por Tlaxcala y por su gente”, dijo.

A su vez, el director general de la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública Federal, José Alfredo Cordero Esquivel, destacó que, durante los meses de octubre y noviembre, se llevarán a cabo 500 jornadas en todo el país, con la entrega de más de 100 mil apoyos para personas con discapacidad visual, auditiva o motriz. De estos, más de ocho mil serán distribuidos en Tlaxcala, posicionando al estado en el primer lugar nacional en atención a este sector.

“Quiero destacar su liderazgo, su compromiso y su trabajo profundamente humano, señora gobernadora. Su forma de gobernar se distingue por estar siempre presente en el territorio donde están las necesidades, escuchar directamente a las personas y atender de manera directa, sensible y oportuna sus demandas. Muchas felicidades, gobernadora”, expresó.

Agregó que “bajo su guía se ha fortalecido el sistema de salud pública, ha dignificado la atención a las personas con discapacidad y ha promovido entornos de cuidado y participación. Su labor es un claro ejemplo de lo que ha expresado nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, al hablar de una prosperidad compartida, donde nadie se quede atrás y donde el bienestar y la prosperidad alcanzan a todas y a todos”.

A su vez, la presidenta honorífica del Sedif, Mariana Espinosa de los Monteros, destacó que el evento “Movilidad y audición para todos” representa un momento significativo para muchas familias y personas con discapacidad. Aseguró que esta iniciativa refleja el compromiso solidario del Gobierno del Estado con quienes más lo necesitan.

“Cada bastón, cada silla, cada aparato auditivo que hoy se entrega es mucho más que un apoyo físico: es una oportunidad para recuperar la independencia, la confianza y la participación activa en la sociedad. Hoy reafirmamos todos este compromiso con las personas con discapacidad, con sus familias y con nuestra comunidad”, recalcó.

Mientras, la presidenta honorífica del Comité Consultivo de Bienestar y Desarrollo Social del Estado de Tlaxcala, María Fernanda Espinosa de los Monteros, destacó el liderazgo y la visión humana de la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros, al asegurar que en Tlaxcala se transforma la vida de quienes más lo necesitan gracias al trabajo conjunto con la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública.