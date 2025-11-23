Tlaxcala rompe su récord histórico de turismo en 2025, destaca Josefina Rodríguez

Tlaxcala vive su mejor año turístico de la historia, afirmó la titular de la Secretaría de Turismo (Sectur) federal, Josefina Rodríguez Zamora, al destacar que la entidad registró 285 mil 450 turistas de enero a septiembre de 2025, esto es, 5 por ciento más que en el mismo periodo de 2024, cifra con la que superó el récord histórico de 2019, previo a la pandemia. “Y ahí les va un dato, que ese sí me lo sé de memoria: ya rebasamos el récord histórico que tenía Tlaxcala. No hay ningún año que haya tenido más turismo que este”, celebró.

- Anuncio -

Estas cifras, añadió, “están saliendo del horno” y reflejan una tendencia positiva pese al contexto global. Esto, en el marco de la inauguración de la Cuarta Expo de Turismo Gastronómico Nacional, región centro, organizada por la Universidad Autónoma de Tlaxcala (UATx), donde Rodríguez dictó la ponencia magistral “El turismo desde los entes públicos”, donde aseguró que Tlaxcala mantiene un crecimiento sostenido gracias a su oferta cultural, gastronómica y natural.

Te puede interesar: Rector de la UATx y secretaria de Turismo federal inauguraron “Cuarta Expo de Turismo Gastronómico Nacional, Región Centro”

La secretaria informó que la entidad cuenta con 481 establecimientos de hospedaje, número que se complementa con una mayor ocupación, más visitantes y una derrama económica en ascenso. Reiteró que uno de los motores principales es el turismo internacional, que aumentó 14 por ciento de enero a septiembre, además del crecimiento de 6.4 por ciento en la llegada de turistas que pernoctan y 6.2 por ciento en derrama económica.

- Advertisement -

“¿Qué quiere decir? Que hay más ofertas, pero que además el turista está gastando más”, explicó. Enfatizó que el objetivo es impulsar destinos “competitivos, donde el turista tenga que comprar más, gastar más y para eso tenemos que dar un servicio con calidad y competitividad”.

Rodríguez subrayó que México es hoy la sexta potencia turística del mundo, con China y con Italia como principal competencia hacia 2030. “La presidenta Claudia Sheinbaum puso un gran objetivo: ser el quinto país más visitado del mundo para 2030, y para eso tenemos que aumentar tres millones de turistas internacionales cada año”, puntualizó.

Recordó que el turismo es el primer empleador de jóvenes y el segundo de mujeres, además de ser una industria incluyente y diversa. “Generamos una cadena como ninguna otra… jóvenes, mujeres, personas con inclusión; todos formamos parte de este sector tan valioso”, dijo.

- Advertisement -

Expuso que el país destaca por ser el primer lugar mundial en recursos naturales y el quinto en recursos culturales, sumado a un elemento que, aseguró, ninguna otra nación puede igualar: “la calidad del mexicano para recibir al turista”.

En ese sentido, señaló que la gastronomía es hoy uno de los principales motivos de viaje. “El 34 por ciento de los turistas gasta en comida. Lo primero que preguntan es: ¿Qué voy a comer y cuál es el platillo local?” Agregó que siete de cada 10 viajeros prueban platillos regionales, lo que obliga a los destinos a innovar y fortalecer su oferta culinaria.

En materia internacional, Rodríguez explicó que el crecimiento de mercados como Corea y China obliga a México a prepararse mejor. “Tenemos que conquistar esos 100 millones de chinos que viajan al mundo, no puede ser que México sólo reciba 200 mil”, afirmó. Por ello llamó a los jóvenes a estudiar idiomas y participar en las ferias globales donde el país ya tiene presencia consolidada.

También, destacó el papel del turismo comunitario, ejemplificando con la cocinera tradicional Honorina Arroyo, de Tlaxcala, como referente nacional e internacional. “Hoy el turista busca experiencias únicas, personalizadas e irrepetibles, y eso solo lo tiene nuestro país”, afirmó.

La secretaria adelantó que 2026 será un año histórico para México por la realización del Mundial de Fútbol, que atraerá millones de visitantes y multiplicará la actividad turística en los 32 estados. Explicó que el país organizará 13 partidos en tres ciudades y que se preparan 177 Fiestas de México con gastronomía, artesanías y transmisiones públicas.

Añadió que Tlaxcala formará parte de estas celebraciones nacionales y que el reto es distribuir los más de 5.5 millones de turistas que llegarán al país durante el evento. “Si tú llegas a una ciudad sede tendrás el FIFA Fest, pero si no, lo tendrás en tu estado. Queremos que todo México viva el mundial”, expresó.

También puedes leer: Tlaxcala potencia su turismo comunitario con festividades tradicionales: Secture