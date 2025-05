Tlaxcala rompe récord en calidad deportiva en tiro con arco

El director del Instituto del Deporte de Tlaxcala (IDET), Daniel Moncayo Cervantes, destacó que la participación de más de 500 atletas en las competencias de Olimpiada Nacional de Tiro con Arco, con sede en la Ciudad Deportiva de Alto Rendimiento de Tlaxcala, ha roto un récord en calidad competitiva.

Aseguró que es la primera ocasión que un gran número de estados de todo el país llegan a la entidad en búsqueda de la gloria de Olimpiada Nacional 2025, por lo que calificó al Tiro con arco como “un deporte con un mayor nivel competitivo”.

Además, recordó que quienes clasifican continúan ante un proceso olímpico, llegando a nivel internacional.

Daniel Moncayo aseveró que, durante la administración que encabeza la gobernadora Lorena Cuéllar, ha impulsado esta disciplina, por lo que será un hecho que para el siguiente año la entidad haga presencia en la próxima olimpiada con nuevos talentos de manera significativa.

En el marco de estas competencias, los estados de Yucatán, Jalisco, Coahuila, San Luis Potosí y Chihuahua subieron al pódium con orgullo, demostrando su fortaleza, concentración y orgullo por el deporte.

Elías Reyes y Lía Carolina Lugo Romero de la categoría Sub 21 varonil y Sub 18 femenil dijeron sentirse orgullosos por sumar más medallas a su estado, y aprovecharon para agradecer la hospitalidad de los tlaxcaltecas.

Reconocieron que uno de los retos que enfrentaron durante las competencias fue el cambio del clima; sin embargo, a lo largo del día pudieron enfrentarlo y salir adelante en esta justa.

Los atletas enfrentarán más retos durante el fin de semana en rondas individuales y por equipo; sin embargo, confían que podrán clasificar al mundial juvenil, y el público podrá observar el talento de cada uno de ellos, apoyando a su favorito.

Por parte de los equipos mixtos modalidad compuesto, Oscar Gamboa y América, de Yucatán, de la categoría sub 14, se llevaron el primer lugar, en la categoría sub 16, los yucatecos Fernando Rodríguez y Thalía Lagunas se colgaron la medalla de oro en la prueba; en la sub 18, Lía Lugo y Luis Ríos hicieron lo propio.

Adrián Castillo y Carlos Flores, de Baja California, se adueñaron de la posición de honor en la categoría sub 21; mientras que, en la sub 24, Dafne Quintero y Sebastián García, ambos atletas de talla mundial, se coronaron campeones en esta justa deportiva.