Jueves, septiembre 4, 2025
NoticiasEstado

Tlaxcala representó a México en la Cumbre Mundial de Migración y Desarrollo 2025 en Colombia

La Redacción

Tlaxcala representó a México en la XV Cumbre del Foro Mundial de Migración y Desarrollo 2025, que se celebra del 2 al 4 de septiembre, en Riohacha, Colombia, donde el director de la Coordinación Estatal del Registro Civil (CERC), Víctor Hugo Mena Hernández participó en el panel “Protegiendo vidas a través de la regularización: una agenda basada en derechos”.

- Anuncio -

En su intervención, el director del Registro Civil presentó la ponencia “Reivindicando el derecho a la identidad y el derecho a la nacionalidad desde las reformas de Tlaxcala: un llamado a la acción de los gobiernos”, en la que expuso los avances normativos y de política pública que han posicionado a la entidad como referente nacional en la defensa de los derechos de las personas migrantes.

Mena Hernández compartió el espacio con especialistas internacionales como Byron Cárdenas Velásquez, de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos; Hazel Contreras, de Alianza Américas; Michele Levoy, de la plataforma para la Cooperación Internacional sobre Migrantes Indocumentados; y Anna Azaryeva Valenta, de Unicef.

La XV Cumbre del Foro Mundial de Migración y Desarrollo 2025 se convirtió en un espacio para intercambiar aprendizajes, tejer alianzas y proyectar compromisos de una migración con derechos y permitió construir acuerdos y el análisis de temas como la regularización con enfoque de derechos, rutas laborales y salud, mujeres en la migración y desarrollo, gobernanza migratoria con enfoque de género en crisis y soluciones duraderas para el desplazamiento interno, entro otros.

- Advertisement -

Con esta participación, Tlaxcala se consolida como un estado pionero en México en la protección de los derechos humanos y en la promoción de la regularización migratoria con un enfoque de dignidad e inclusión.

Temas

Más noticias

Internacional

Israel asesinó a nueve periodistas de Al Jazeera en Gaza

La Redacción -
The Independent Gaza. Las fuerzas israelíes mataron a nueve periodistas de Al Jazeera: Samer Abudaqqa, Ismael Al-Ghoul, Ahmed Al-Louh, Hossam Shabat y Hamza Dahdouh, hijo del...
Internacional

Israel y EU defienden ante Consejo de Seguridad de la ONU plan para ocupar Gaza

La Redacción -
Europa Press Madrid. Israel y Estados Unidos han defendido al unísono el nuevo plan ordenado por el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, para ocupar la franja...

Últimas

Últimas

Relacionadas

Un funcionario estatal es el principal testigo contra defensores del agua en Xoxtla: Nodho

Martín Hernández Alcántara -
El Nodho de Derechos Humanos, advirtió que la causa judicial contra Pascual Bermúdez Chantes y Renato Romero Camacho, defensores del agua en Xoxtla, se...

Obra montada por jóvenes universitarios de la UDLAP participará en el FITU

Paula Carrizosa -
¿A dónde van los perros cuando caminan en la calle?, es el nombre del montaje teatral que, montado por jóvenes universitarios de Puebla, participará...

Participan 55 productores avícolas tlaxcaltecas en intercambio tecnológico en Jalisco

La Redacción -
La Secretaría de Impulso Agropecuario (SIA) encabezó una gira de intercambio tecnológico con 55 productores avícolas tlaxcaltecas en el marco del 15° Pre Congreso...

Más noticias

Aumenta en junio el consumo privado en México alentado por productos importados

La Jornada -
Ciudad de México. Luego de una caída en el mes previo, el consumo privado avanzó en junio de 2025, su tercer incremento mensual en...

Flotilla humanitaria que zarpó de Barcelona sigue su viaje por altamar

La Jornada -
Madrid. Las más de 20 embarcaciones que zarparon el pasado lunes del puerto de Barcelona rumbo a las costas de Gaza, en la llamada...

Entre octubre y junio, aduanas detectaron 11 intentos diarios de huachicol fiscal

La Jornada -
La actual administración del gobierno federal detectó 2 mil 937 casos en los que se intentaron pasar petrolíferos e hidrocarburos por otro producto en...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025