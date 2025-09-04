Tlaxcala representó a México en la Cumbre Mundial de Migración y Desarrollo 2025 en Colombia

Tlaxcala representó a México en la XV Cumbre del Foro Mundial de Migración y Desarrollo 2025, que se celebra del 2 al 4 de septiembre, en Riohacha, Colombia, donde el director de la Coordinación Estatal del Registro Civil (CERC), Víctor Hugo Mena Hernández participó en el panel “Protegiendo vidas a través de la regularización: una agenda basada en derechos”.

En su intervención, el director del Registro Civil presentó la ponencia “Reivindicando el derecho a la identidad y el derecho a la nacionalidad desde las reformas de Tlaxcala: un llamado a la acción de los gobiernos”, en la que expuso los avances normativos y de política pública que han posicionado a la entidad como referente nacional en la defensa de los derechos de las personas migrantes.

Mena Hernández compartió el espacio con especialistas internacionales como Byron Cárdenas Velásquez, de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos; Hazel Contreras, de Alianza Américas; Michele Levoy, de la plataforma para la Cooperación Internacional sobre Migrantes Indocumentados; y Anna Azaryeva Valenta, de Unicef.

La XV Cumbre del Foro Mundial de Migración y Desarrollo 2025 se convirtió en un espacio para intercambiar aprendizajes, tejer alianzas y proyectar compromisos de una migración con derechos y permitió construir acuerdos y el análisis de temas como la regularización con enfoque de derechos, rutas laborales y salud, mujeres en la migración y desarrollo, gobernanza migratoria con enfoque de género en crisis y soluciones duraderas para el desplazamiento interno, entro otros.

Con esta participación, Tlaxcala se consolida como un estado pionero en México en la protección de los derechos humanos y en la promoción de la regularización migratoria con un enfoque de dignidad e inclusión.