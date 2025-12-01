Tlaxcala registra mil 665 personas con VIH en tratamiento activo: Capasits

En Tlaxcala, actualmente hay mil 665 personas con VIH en tratamiento activo, señaló Emanuel Antonio Tolamatl, coordinador estatal del Centro Ambulatorio para la Prevención y Atención en Sida e ITS (Capasits), en el marco del Día Mundial de la Lucha contra el Sida. Esta cifra, dijo, revela la importancia de mantener las estrategias de detección, prevención y tratamiento oportuno.

En entrevista, explicó que, aunque el VIH continúa registrando casos nuevos cada año, las complicaciones por Sida han disminuido de manera considerable gracias al inicio inmediato de los tratamientos antirretrovirales. “Actualmente en Tlaxcala lo que tenemos son más casos de VIH que casos de Sida”, afirmó.

En cuanto al Sida, el estado no registra casos activos, mientras que en el último año se reportaron tres defunciones asociadas, aunque estas ocurrieron por infecciones oportunistas y diagnósticos tardíos. “Las defunciones por Sida han sido causadas también por otro tipo de afecciones”, detalló.

Tolamatl señaló que la mayoría de las personas atendidas son diagnosticadas en estado uno, cuando aún no presentan síntomas, lo que permite iniciar tratamiento temprano. Sin embargo, también han identificado pacientes en estados avanzados que llegan con linfomas, sarcomas u otras comorbilidades asociadas.

Sobre la población afectada, informó de los mil 665 casos, 225 mujeres viven actualmente con VIH, mientras que el resto corresponde a hombres, principalmente entre los 20 y 49 años, lo que lo ubica como el grupo con mayor incidencia. Además, recordó que el virus no distingue niveles socioeconómicos y se presenta tanto en comunidades indígenas como entre profesionistas.

En cuanto a los municipios con mayor número de casos, Tolamatl mencionó que la capital ocupa el primer lugar, seguida por Zacatelco, Huamantla y San Pablo del Monte, este último con un aumento de registros y presencia del binomio VIH–tuberculosis.

En este contexto, añadió que Tlaxcala recibió este año alrededor de 97 millones de pesos en medicamentos antirretrovirales, insumos de prevención, condones, lubricantes y pruebas rápidas. “Solo en pruebas, medicamentos y condones estamos hablando de aproximadamente 97 millones de pesos anuales”, afirmó.

Sobre las tendencias de diagnóstico, Tolamatl recordó que en 2023 se registraron 215 casos nuevos; en 2024, un total de 147 y en lo que va de 2025, 82 diagnósticos, una cifra que se mantiene estable debido a que más personas están accediendo a servicios de salud.

Destacó que en 2024 se realizaron 18 mil pruebas rápidas y este año, hasta el corte del 30 de noviembre, se alcanzaron 20 mil tamizajes, en parte gracias a búsquedas intencionadas en municipios, centros penitenciarios –donde solo hay un caso– y comunidades LGBTIQ+.

El funcionario informó también que recientemente se aprobó que la profilaxis pre y post exposición (PrEP y PEP) pueda otorgarse en cualquier institución, independientemente del derechohabiente. “Ya no tienen que ir a sus unidades médicas; pueden adquirir el tratamiento aquí en Capasits”, anunció.

Entre las estrategias clave, reiteró que el uso del preservativo y la implementación de PrEP y PEP son esenciales para disminuir las transmisiones. En el caso de la PEP, recordó que las personas tienen una ventana de 72 horas tras una práctica sexual de riesgo o agresión para recibir tratamiento preventivo.

Finalmente, Tolamatl subrayó que las personas que viven con VIH pueden alcanzar una esperanza de vida de entre 70 y 72 años si mantienen adherencia al tratamiento. “El VIH ha pasado de ser una enfermedad mortal a ser una enfermedad crónico–degenerativa”, sostuvo.