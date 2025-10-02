Tlaxcala refuerza educación indígena con nueva etapa de la UIT y libro bilingüe para primarias

La gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros encabezó la entrega de la tercera etapa de construcción de la Universidad Intercultural de Tlaxcala (UIT) en el municipio de Ixtenco y la presentación del libro: “Tlaxcala Flor y Canto: Tlaxkallan Xochitl Wan Kwikatl”, que será distribuido a estudiantes del quinto y sexto grado de escuelas de educación indígena.

“Qué gusto poder constatar que uno de los compromisos de campaña, que para mí eran muy importantes -era esta universidad-, esté cumplido. Hoy, a cuatro años de mi gobierno, hemos cumplido el 93 por ciento de esos compromisos. Pero sin duda, esta universidad dejará huella en la historia de Tlaxcala y de México, porque hoy esta universidad es referente nacional”, afirmó la mandataria estatal.

Adelantó que, antes de que concluya este año, dará inicio la cuarta y última etapa de este proyecto que representa la experiencia y el sentir de los ancestros, pero, sobre todo, el orgullo de ser tlaxcalteca y pertenecer a sus pueblos originarios, quienes son parte fundamental en la celebración de los 500 años de la Fundación de la ciudad de Tlaxcala.

Además, destacó la importancia de que las nuevas generaciones conozcan la historia del estado, y por ello reconoció el trabajo de los autores del libro “Tlaxcala Flor y Canto: Tlaxkallan Xochitl Wan Kwikatl”.

“Es un reconocimiento a los pueblos indígenas, y en estas aulas, y en estos espacios, se sembrarán las identidades que dignificarán la lengua, revitalizarán los saberes y construirán comunidad. Ustedes, los alumnos, los maestros de esta universidad, serán los guardianes de la historia de Tlaxcala. Por eso es tan importante el sentido de esta universidad”, expresó.

El presidente de la Asociación de Nacional de Universidades Interculturales (ANUI), y rector de la Universidad de Tabasco, Alterio Ramos Pérez Pérez, subrayó que la inversión para el fortalecimiento de la infraestructura educativa que realiza la titular del Ejecutivo, Lorena Cuéllar Cisneros, es un acto de justicia social para los grupos históricamente marginados.

Detalló que actualmente la asociación cobija a 20 instituciones del país, incluida Tlaxcala, que alberga a 25 mil estudiantes; el 64 por ciento de ellos son mujeres y el 25 por ciento es hablantes de una lengua indígena; mientras que, el 5 por ciento pertenece al sector de personas con discapacidad.

“Agradecemos el enorme compromiso que se manifiesta con la entrega de esta obra monumental en pro de la educación superior universitaria e intercultural”, puntualizó.

El coordinador general de la UIT, Ulises Tamayo Pérez reconoció el compromiso cumplido de la gobernadora Lorena Cuéllar, por lo que afirmó que, desde su creación en 2021, sigue firme su responsabilidad de construir un paradigma educativo alternativo en Tlaxcala que permita a los pueblos y comunidades enfrentar la actual crisis civilizatoria, bajo los principios de pertinencia cultural, descolonización, equidad de género, democratización, nominalización, cuidado de la naturaleza y de la vida, que se verá reflejado en la primera generación de egresados en 2027 de las licenciaturas Agroecología y Gestión Comunitaria.

El director del Instituto Tlaxcalteca de la infraestructura Física Educativa (Itife), Mateo Sergio Sánchez Ramírez detalló que, gracias al liderazgo trasformador de la presente administración estatal, se realizó la tercera etapa con una inversión de más de 18 millones 752 mil pesos para la construcción de una techumbre, la modificación de canchas de usos múltiples, la edificación de tres aulas didácticas con módulo sanitario, la elaboración de un mural en el edificio E y la construcción de una velaría, así como de un aula de usos múltiples en el edificio A, un invernadero y la barda de tres metros de altura que incluye concertina.

Además, 2 millones de pesos 674 mil pesos fueron destinados para equipamiento, recursos que, aseguró, “no solo fortalecen nuestra infraestructura, sino que enaltecemos el espíritu y las raíces de Tlaxcala”.

Por su parte, el secretario de Educación, Homero Meneses Hernández, detalló que el libro: “Tlaxcala Flor y Canto: Tlaxkallan Xochitl Wan Kwikatl” fue elaborado por mujeres y hombres tlaxcaltecas, y en sus páginas se encuentran los derechos de los pueblos indígenas, la historia prehispánica y las cosmovisiones nahuas y yuhmu.

Durante el recorrido por las nuevas instalaciones, la mandataria estatal estuvo acompañada por la vicepresidenta de la Mesa Directiva del Congreso local, Aurora Villeda Temoltzin; el magistrado del Poder Judicial, Ricardo Rodolfo Trejo Ortiz; la alcaldesa de Ixtenco, Aline Lazo Caballero, y la catedrática de la UIT, Margarita Cisneros Tzoni, así como autoridades educativas, integrantes del Consejo de Pueblos, docentes y alumnos de la universidad.