Tlaxcala recibirá a más de mil personas en el Macro Regional de Atletismo

Con el objetivo de fomentar la sana convivencia e impulsar el desarrollo deportivo de niños, niñas y jóvenes, en Tlaxcala se realizará el Macro Regional de Atletismo rumbo a la Olimpiada Nacional 2025, competencia que tendrá lugar en el Centro de Atletismo “Una Nueva Historia”, en la Ciudad Deportiva de Alto Rendimiento de Tlaxcala.

Junto a las selecciones de Campeche, Chiapas, Hidalgo, Quintana Roo, Yucatán, Veracruz, Oaxaca, Puebla y Tabasco, así como del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la escuadra tlaxcalteca buscará aprovechar las condiciones de local para obtener el mayor número de boletos para la justa nacional que se desarrollará también en la entidad en junio próximo.

El calendario de competencia quedará de la siguiente manera: del 21 al 24 de abril competirán las selecciones de las categorías sub 16 y sub 18; posteriormente, la categoría sub 20 y sub 23 tendrán acción del 24 al 27 de abril.

El director del Instituto del Deporte de Tlaxcala (IDET), Daniel Moncayo Cervantes señaló que las instalaciones se encuentran listas para recibir al talento que conforma la macro región C, y aprovechó para invitar a la población a disfrutar de este escaparate deportivo, el cual será un adelanto de lo que Tlaxcala tendrá en el mes de junio con la fase final de Olimpiada Nacional.

“Estamos muy contentos de ser parte de la fase clasificatoria, porque las instalaciones se encuentran en un estado óptimo para desarrollar estas competencias. Las y los atletas disfrutarán de instalaciones de primer nivel al contar con una pista certificada. Buscamos ser excelentes anfitriones, por ello invitamos a las familias para que se decidan y lleven a sus hijos a nuestras escuelas de formación técnico–deportiva y sean parte de esta fiesta”, expuso.

La delegación tlaxcalteca está conformada por 73 deportistas, quienes competirán en pruebas de pista y campo, en las categorías sub 16, sub 18, sub 20 y sub 23, en las ramas femenil y varonil. Tlaxcala recibirá nuevamente esta competencia, luego de que se realizará en 2022 en el Centro Regional del Alto Rendimiento “Luis Donaldo Colosio”.

Cabe recordar que, del 23 de junio al 3 de julio, Tlaxcala será sede de la fase nacional de Olimpiada.

Con estas acciones, el gobierno del estado, a través del IDET, refrenda su compromiso con la niñez y la juventud tlaxcaltecas, al ofrecerles alternativas que les conminen a tener un estilo de vida saludable a través del deporte.