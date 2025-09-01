Tlaxcala presenta red de puntos culturales para acercar la oferta artística a las comunidades

La Secretaría de Cultura del estado presentó el programa “Punto Cultural”, iniciativa que busca consolidar una red cultural incluyente, cercana a la población y dinámica que fortalezca la identidad, el tejido social y el desarrollo comunitario en los municipios de la entidad.

Con la creación de estos espacios se dará un paso significativo hacia la descentralización de la oferta artística y cultural, asegurando que la cultura sea un derecho accesible para todas y todos.

Este esfuerzo responde al compromiso institucional de promover y difundir el gran legado artístico y cultural de Tlaxcala, acercándolo a cada rincón del estado con acciones de proximidad y participación ciudadana.

En los puntos culturales, la ciudadanía podrá acceder a información actualizada sobre convocatorias, programas, servicios y actividades que ofrece la Secretaría de Cultura de Tlaxcala, con la finalidad de consolidarlos como lugares de referencia y comunicación que faciliten el acceso a la agenda cultural estatal, municipal y comunitaria, favoreciendo la inclusión.

Municipios como Tlaxcala, Apizaco, Quilehtla, Cuapiaxtla y San José Teacalco, entre otros, formarán parte de esta estrategia que busca abrir nuevas oportunidades de encuentro y participación cultural.

Cada “Punto Cultural” deberá contar con un espacio techado, acceso a internet y personal capacitado, además de herramientas como equipo de cómputo, telefonía fija y recursos de impresión para facilitar su operación y utilidad comunitaria.

La implementación de este programa, a cargo de la Dirección de Extensión Cultural, se realiza en coordinación con los ayuntamientos y centros comunitarios, como el Centro Cultural Papalotla, lo que permite ampliar el alcance territorial y garantizar el respaldo institucional necesario.

Con esta estrategia, Tlaxcala reafirma su compromiso con una política cultural de largo aliento, que no solo difunde el legado artístico del estado, sino que garantiza el derecho de todas y todos a la cultura, el desarrollo comunitario y la inclusión.