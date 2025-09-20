Viernes, septiembre 19, 2025
NoticiasEstado

Tlaxcala participó en el Segundo Simulacro Nacional 2025

La Redacción

Este 19 de septiembre, Tlaxcala se sumó al Segundo Simulacro Nacional 2025, ejercicio que simuló un sismo de magnitud 8.1 con epicentro en Lázaro Cárdenas, Michoacán, por lo que la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) activó los protocolos preventivos que permitieron evaluar la capacidad de respuesta de brigadas e instituciones de emergencia.

- Anuncio -

La CEPC informó que, como parte del simulacro, se evacuó a 98 personas del Palacio de Gobierno, en un tiempo aproximado de 1 minuto y 40 segundos, donde brigadistas y bomberos realizaron además acciones de control de fuego.

El jefe operativo de la CEPC, José Alfredo Márquez Olivares, dio a conocer que este tipo de ejercicio preventivo permite evaluar los tiempos de reacción y la coordinación entre corporaciones para garantizar la seguridad e integridad de la población.

“En esta ocasión se reportaron seis lesionados de manera hipotética. Fueron atendidos en distintos escenarios: dos rescatados por la Secretaría de la Defensa Nacional, uno más por la Guardia Nacional; dos lesionados que fueron extraídos de un vehículo por bomberos y Cruz Roja, e incluso se simuló el rescate de una persona más con tirolesa”, detalló.

- Advertisement -

Como parte de las acciones, tras activarse la alarma sísmica, que en esta ocasión incluyó una prueba nacional a través de la telefonía celular, las unidades de emergencia arribaron de inmediato a la Plaza de la Constitución, donde el C5i instaló el puesto de mando unificado con la presencia de titulares de seguridad y rescate.

Al mismo tiempo, la brigada de evacuación, integrada por personal de Protección Civil y de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), condujo a la población hacia las zonas seguras y puntos de reunión, mientras se daban las indicaciones necesarias.

Paralelamente, la Cruz Roja Mexicana puso en marcha un área de triage para la atención de posibles lesionados, y el Heroico Cuerpo de Bomberos se desplegó con el equipo Libra para atender cualquier eventualidad en automóviles.

- Advertisement -

En el Segundo Simulacro Nacional 2025 participaron 18 elementos de la CEPC con dos camionetas y una unidad de rescate urbano; 10 paramédicos del Centro Regulador de Urgencias Médicas de Tlaxcala (CRUMT), dos ambulancias, un puesto de mando y un vehículo de intervención rápida.

Por parte de la Cruz Roja intervinieron seis personas de rescate y siete paramédicos, dos ambulancias de urgencias básicas y unidades de rescate urbano; el C5i participó con cinco elementos y la unidad de móvil.

“El objetivo principal de este simulacro es fortalecer la cultura de la prevención, y que la ciudadanía sepa cómo actuar en caso de un sismo real. En Tlaxcala, demostramos que estamos preparados y que existe coordinación entre las instituciones para salvaguardar la vida de las personas”, subrayó el funcionario.

El simulacro, que se realizó de manera simultánea en distintos estados del país, busca sensibilizar a la población sobre la importancia de contar con planes de emergencia y mantener la calma en situaciones de riesgo.

Temas

Más noticias

Internacional

Israel asesinó a nueve periodistas de Al Jazeera en Gaza

La Redacción -
The Independent Gaza. Las fuerzas israelíes mataron a nueve periodistas de Al Jazeera: Samer Abudaqqa, Ismael Al-Ghoul, Ahmed Al-Louh, Hossam Shabat y Hamza Dahdouh, hijo del...
Internacional

Israel y EU defienden ante Consejo de Seguridad de la ONU plan para ocupar Gaza

La Redacción -
Europa Press Madrid. Israel y Estados Unidos han defendido al unísono el nuevo plan ordenado por el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, para ocupar la franja...

Últimas

Últimas

Relacionadas

Emite FGE boletín de búsqueda de Amalia Elena García, presuntamente privada de su libertad en Tehuacán

Elizabeth Rodríguez Lezama -
Amalia Elena García Vargas, de 57 años, presuntamente fue privada de su libertad en la colonia Antorchista de esta ciudad. La Fiscalía General del...

Participó comunidad universitaria de la UATx en el Simulacro Nacional 2025

La Redacción -
Con el objetivo de fomentar una cultura de prevención y fortalecer la capacidad de respuesta ante emergencias a causa de fenómenos naturales, la Universidad...

Policía de la capital detiene a hombre señalado por intento de robo a una mujer en un estacionamiento

La Redacción -
Elementos de la policía municipal de Tlaxcala detuvieron a un hombre señalado por una mujer como el presunto responsable de intentar arrebatarle su bolso...

Más noticias

Fallece astrónoma mexicana Julieta Fierro, a los 77 años

La Jornada -
Ciudad de México. La astrónoma mexicana Julieta Fierro Gossman falleció esta tarde a la edad de 77 años, lo confirmó Comunicación Social de la...

Ingesta de alcohol cuesta a México 2.1% del PIB

La Jornada -
El impacto en la economía nacional por factores ligados al consumo de alcohol alcanza 2.1 por ciento del producto interno bruto (PIB). Se estima...

A 40 años de 1985 y ocho de 2017 / Crónica de Elena Poniatowska

La Jornada -
En México, cada 19 de septiembre hacemos un simulacro a nivel nacional del terremoto de 1985. A los niños de las primarias sus maestros...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025