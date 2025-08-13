Tlaxcala ofrece un verano lleno de aprendizaje, diversión y convivencia familiar

Con el objetivo de brindar a la niñez espacios de recreación, aprendizaje y sana convivencia durante las vacaciones, la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros puso en marcha el curso de verano “Ciudad de las y los Niños” del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (Sedif) y el Verano Acuático de la Secretaría de Turismo del Estado (Secture), que se desarrollarán de manera gratuita hasta el 22 de agosto, en el Recinto Ferial de Tlaxcala.

- Anuncio -

La mandataria visitó la Ciudad de las y los Niños, un espacio recreativo y formativo donde cerca de 600 infantes participan en actividades lúdicas y educativas en más de 20 stands instalados por diversas dependencias estatales, para fomentar el aprendizaje, la creatividad, la seguridad y la integración social.

Acompañada por las presidentas honoríficas del Sedif y de la Secretaría de Bienestar, Mariana y Fernanda Espinosa de los Monteros Cuéllar, respectivamente, recorrió las áreas de actividades, escuchó peticiones y convivió con las infancias, reiterando que su mayor motivación como gobernadora es “ayudar a la gente que más lo necesita”.

En su oportunidad, la presidenta honorífica del Sedif agradeció la disposición de trabajar en equipo de las y los titulares de las más de 20 dependencias que participan, así como a sus equipos de trabajo que a partir de ayer y hasta el 22 de agosto estarán atendiendo a la niñez que acude al curso de verano.

- Advertisement -

Durante una audiencia pública realizada en el despacho en la Ciudad de las y los Niños, la gobernadora escuchó y atendió de manera directa las inquietudes de las y los asistentes. Julieta, una de las participantes, solicitó apoyo para que su papá pueda volver a caminar mediante una prótesis; la titular del Ejecutivo se comprometió a dar seguimiento a esta petición.

Más tarde, al inaugurar el Verano Acuático, Lorena Cuéllar agradeció a ambas dependencias por unir esfuerzos y reafirmó que estos programas fortalecen la unión familiar y permiten a las infancias tlaxcaltecas vivir experiencias significativas en un entorno protegido.

“Hoy ha sido un día muy especial porque inauguramos la ciudad de los niños, es hermoso, porque podemos dar a conocer lo que hacemos como servidores públicos y este verano acuático que está dedicado a los niños y nos da mucho gusto que disfruten y la pasen bien”, acotó.

- Advertisement -

En su intervención, el secretario de Turismo, Fabricio Mena Rodríguez destacó que el objetivo es ofrecer a las y los niños un espacio seguro para divertirse, chapotear y compartir con amigos y familia.

Detalló que se encuentran instaladas albercas, inflables, pinta caritas, actividades artísticas, espectáculo de payasos y áreas de juego, todo con acceso gratuito y es el tercer año consecutivo que se lleva a cabo.

El Verano Acuático cuenta con el apoyo de dependencias como la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Secretaría de Salud, Protección Civil y Bomberos, garantizando un ambiente seguro y de atención inmediata. Además, se invitó a los 60 municipios del estado para que grupos de niñas y niños puedan visitar y disfrutar de estas actividades.