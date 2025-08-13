Tlaxcala ofrece un verano lleno de aprendizaje, diversión y convivencia familiar

Con el objetivo de brindar a la niñez espacios de recreación, aprendizaje y sana convivencia durante las vacaciones, la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros puso en marcha el curso de verano “Ciudad de las y los Niños” del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (Sedif) y el Verano Acuático de la Secretaría de Turismo del Estado (Secture), que se desarrollarán de manera gratuita hasta el 22 de agosto, en el Recinto Ferial de Tlaxcala.
La mandataria visitó la Ciudad de las y los Niños, un espacio recreativo y formativo donde cerca de 600 infantes participan en actividades lúdicas y educativas en más de 20 stands instalados por diversas dependencias estatales, para fomentar el aprendizaje, la creatividad, la seguridad y la integración social.
Acompañada por las presidentas honoríficas del Sedif y de la Secretaría de Bienestar, Mariana y Fernanda Espinosa de los Monteros Cuéllar, respectivamente, recorrió las áreas de actividades, escuchó peticiones y convivió con las infancias, reiterando que su mayor motivación como gobernadora es “ayudar a la gente que más lo necesita”.
En su oportunidad, la presidenta honorífica del Sedif agradeció la disposición de trabajar en equipo de las y los titulares de las más de 20 dependencias que participan, así como a sus equipos de trabajo que a partir de ayer y hasta el 22 de agosto estarán atendiendo a la niñez que acude al curso de verano.
Durante una audiencia pública realizada en el despacho en la Ciudad de las y los Niños, la gobernadora escuchó y atendió de manera directa las inquietudes de las y los asistentes. Julieta, una de las participantes, solicitó apoyo para que su papá pueda volver a caminar mediante una prótesis; la titular del Ejecutivo se comprometió a dar seguimiento a esta petición.
Más tarde, al inaugurar el Verano Acuático, Lorena Cuéllar agradeció a ambas dependencias por unir esfuerzos y reafirmó que estos programas fortalecen la unión familiar y permiten a las infancias tlaxcaltecas vivir experiencias significativas en un entorno protegido.
“Hoy ha sido un día muy especial porque inauguramos la ciudad de los niños, es hermoso, porque podemos dar a conocer lo que hacemos como servidores públicos y este verano acuático que está dedicado a los niños y nos da mucho gusto que disfruten y la pasen bien”, acotó.
En su intervención, el secretario de Turismo, Fabricio Mena Rodríguez destacó que el objetivo es ofrecer a las y los niños un espacio seguro para divertirse, chapotear y compartir con amigos y familia.
Detalló que se encuentran instaladas albercas, inflables, pinta caritas, actividades artísticas, espectáculo de payasos y áreas de juego, todo con acceso gratuito y es el tercer año consecutivo que se lleva a cabo.
El Verano Acuático cuenta con el apoyo de dependencias como la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Secretaría de Salud, Protección Civil y Bomberos, garantizando un ambiente seguro y de atención inmediata. Además, se invitó a los 60 municipios del estado para que grupos de niñas y niños puedan visitar y disfrutar de estas actividades.