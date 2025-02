Tlaxcala ocupa el primer lugar nacional en la reducción de rezago educativo: Cuéllar

La gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros firmó un convenio de colaboración con el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA), denominado “Tlaxcala escribe una Nueva Historia en la Alfabetización”, con el objetivo de alcanzar el distintivo de bandera blanca en este rubro.

“Esta firma de convenio reafirma mi compromiso de trabajar día con día por la educación de los tlaxcaltecas y más por aquellos que por alguna razón en su vida no han tenido las mismas oportunidades; es por eso que vamos a poner nuestro mayor esfuerzo para lograr que podamos hacer historia”, refirió.

Cuéllar Cisneros destacó que, durante 2024, por primera vez en la historia del estado se ocupó el primer lugar nacional en reducción del rezago educativo gracias al trabajo realizado en el Instituto Tlaxcalteca para la Educación de los Adultos (ITEA), el cual superó la meta institucional hasta el 148.22 por ciento.

Precisó que se cambió la vida de 5 mil 254 mujeres y 4 mil 558 hombres. “Me da mucha alegría cambiar la vida de una persona que antes no sabía leer y escribir, porque cambia su superación, su trabajo, su forma de vida, su autoestima, poderles llevar la educación a quienes por alguna razón no la tuvieron en su vida es un compromiso de todos nosotros”.

Durante su intervención, el director general del INEA, Armando Contreras Castillo aseguró que la educación y la alfabetización son un derecho fundamental que genera justicia, genera paz, igualdad, combate pobreza y mejora la calidad de vida de los pueblos, por ello la importancia de que las autoridades trabajen en el tema.

Indicó que “la Organización de las Naciones Unidas, a través de la Unesco, exige que con menos del 4 por ciento de analfabetismo se puede levantar bandera blanca y Tlaxcala a pesar de tener el 2.9 por ciento, Lorena Cuéllar dice vamos por más, por ello pido un aplauso para la gobernadora”.

Contreras Castillo explicó que, a 43 años de haberse creado el INEA, se ha atendido alrededor de 31 millones de mexicanos; sin embargo, el rezago educativo continúa, pues en México todavía existen 4 millones 200 mil personas que no saben leer y escribir, de ellos 31 mil 450 son de Tlaxcala.

Además, dijo que 7 millones 800 mil mexicanos no terminaron su primaria y 15 millones y medio no terminaron su secundaria porque no tuvieron la posibilidad de concluir, mientras que en Tlaxcala 252 mil 370 cayeron en el rezago educativo.

En su oportunidad, la directora del ITEA, Michaelle Brito Vázquez señaló que la firma de convenio fue indicación de la mandataria estatal para el bienestar de los tlaxcaltecas y así continuar con la entrega de los mejores resultados para el estado y país en materia educativa.

“Para ambas instancias es prioritario impulsar este proyecto de estrategia de alfabetización, que se centra en identificar y brindar atención educativa a las personas de 15 años y más que se encuentran en condiciones de analfabetismo y para quienes no han podido concluir su educación básica en nuestra entidad”, acotó.

Brito Vázquez agregó que en Tlaxcala el porcentaje de personas analfabetas mayores de 15 años era del 3.2 por ciento en 2021 y para el año pasado se redujo al 2.9 por ciento, lo que representa una reducción del 0.3 por ciento en el índice del analfabetismo.

El titular de la Secretaría de Educación Pública del Estado (SEPE), Homero Meneses Hernández agradeció a los presidentes municipales quienes se han sumado con esta acción y han firmado convenio con el sector, pues se han logrado 56 de 60 municipios.

“Hemos comprometido con las y los presidentes municipales la posibilidad de levantar rápidamente bandera blanca en sus demarcaciones, pero quiero decir que no es una estrategia nueva, pero sí que la cobertura de la educación en nuestro estado ha sido impulsada como nunca en la actual administración” afirmó.

Por último, Saúl Espinosa Cristóbal, beneficiario del ITEA, agradeció el apoyo y los ánimos que le han dado en la dependencia, pues gracias a esto “me sentí que me había superado, me sentí más inteligente y me sentí muy bien.