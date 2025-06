Tlaxcala no presenta casos de sarampión a pesar de alerta nacional: Lucero González

Tlaxcala no ha registrado casos de sarampión en lo que va de 2025, situación que la Secretaría de Salud estatal atribuye directamente a su cobertura de vacunación. En contraste, el resto del país enfrenta un brote de mil 860 contagios acumulados, concentrados principalmente en Chihuahua.

- Anuncio -

“Se ha vacunado constantemente y mantenido coberturas del más del 95 por ciento. Eso nos ha ayudado a ensamblar lo que es la población, pero no podemos cantar victoria, porque ahí también ha habido grupos, por la mala información, hay grupos antivacunas.”, explicó Lucero González Vivanco, responsable del Programa de Vacunación de la Secretaría de Salud (Sesa) en Tlaxcala.

De 2021 a 2025, el estado ha aplicado cerca de 150 mil dosis contra el sarampión a niñas y niños de entre uno y 9 años de edad. Este año, al corte de mayo, se han administrado 9 mil 262 dosis, dirigidas principalmente a menores de 6 años y personas migrantes.

El actual esquema de vacunación consiste en dos dosis: la primera al año y la segunda al año y medio. Antes, los niños recibían un refuerzo a los seis años, pero con la actualización del protocolo, el foco se ha centrado en completar esquemas entre uno y 2 años de edad. “Sin embargo, seguimos vacunando a quienes nacieron antes de 2021 y no recibieron su refuerzo a los 6 años”, detalló González Vivanco, en entrevista.

- Advertisement -

En lo que va del gobierno de Lorena Cuéllar Cisneros, Tlaxcala ha aplicado un total de 149 mil 891 dosis contra sarampión entre 2021 y lo que va de 2025. En 2021 se vacunaron 39 mil 41 niñas y niños entre uno y 9 años; en 2022 fueron 28 mil 859; en 2023 se aplicaron 30 mil 501; en 2024 la cifra subió a 41 mil 228, incluyendo población migrante, y en lo que va de 2025 se han administrado 9 mil 262 dosis.

Durante la pandemia la producción global de vacunas se redujo drásticamente. A eso se sumó que muchas familias no acudieron a sus unidades médicas por miedo al contagio de Covid–19. “Esos niños que dejamos de vacunar en 2020 son los que ahora estamos buscando en las escuelas”, señaló.

La Sesa ha reforzado acciones en planteles educativos para verificar esquemas completos. “Estamos revisando cartillas en preescolar, en las primarias y en las secundarias para que no se nos vaya ninguno sin esquema completo”, dijo. La cobertura actual de 2025 alcanza el 75.70 por ciento en la primera dosis y 81.66 por ciento en la segunda.

- Advertisement -

Aunque hay ciertos grupos que aún rechazan la inmunización, Tlaxcala no presenta focos de resistencia organizados como ocurre en otras entidades, comentó la funcionaria. “Sí hay grupos antivacunas, pero están dispersos. No como en Chihuahua, donde los menonitas no aceptan la vacuna y están contagiando en otros estados”, explicó.

La vacunación actual no es masiva ni abierta al público en general, sino dirigida: niñas y niños menores de 6 años, estudiantes con esquemas incompletos y personal educativo. “A ellos sí se les va a aplicar una dosis adicional porque están frente a grupo o en contacto directo con pacientes”, apuntó.

González Vivanco hizo énfasis en el riesgo de confiarse: “El sarampión es más contagioso que el Covid. Una sola persona puede infectar hasta a 18 si no están vacunadas. Pero si los de alrededor tienen sus dosis, el virus no tiene por dónde transmitirse”.

En caso de no contar con cartilla de vacunación o no recordar si se recibió alguna dosis, se recomienda, es importante acudir a los centros de salud. “Desde 1980 existe esta vacuna. En 2010 se hizo una campaña masiva. Es raro que alguien no la tenga, pero si hay duda, hay que revisar”, explicó.

Los centros de salud operan todos los días de 8 a 20 horas. La Secretaría invita a las madres y padres a presentar las cartillas en las escuelas para que el personal de salud pueda verificar si falta alguna dosis y aplicarla sin necesidad de acudir al hospital.

Para finalizar, la funcionaria dijo: “Queremos niños sanos y lo vamos a lograr vacunando. Si algún niño no tiene su esquema completo, vamos a encontrarlo y lo vamos a proteger. Pero necesitamos la colaboración de todos”.

A nivel nacional, la situación es distinta: México acumula mil 860 casos de sarampión, con Chihuahua como el epicentro del brote, al concentrar más del 90 por ciento de los contagios. Otras entidades como Sonora, Zacatecas, Coahuila y Tamaulipas también reportan casos, en su mayoría en personas sin antecedente de vacunación. La enfermedad ha afectado sobre todo a niñas y niños de entre cero y 4 años, y ha dejado hasta ahora cuatro muertes confirmadas.