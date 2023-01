Tlaxcala no debe ser tiradero de mujeres asesinadas; urge redoblar seguridad: PRD

El gobierno del estado no debe permitir que Tlaxcala se convierta en panteón o tiradero de asesinados, en especial de mujeres ultimadas por razones de género, sostuvo el líder estatal del PRD, Julio César Pérez González, quien reiteró que estos hechos no deben minimizarse o exculpar “con el pretexto de que son personas ajenas a Tlaxcala, cuando podría ser la propia delincuencia organizada que se asentó en la entidad ante la falta de estrategias de seguridad”.

Ante los recientes hechos en donde dos mujeres asesinadas, presuntamente vecinas del estado de Puebla, fueron encontradas en suelo tlaxcalteca, el perredista lamentó que la administración estatal siga sin atender esta problemática, y “solo evade su responsabilidad”.

“Este es el acto más irresponsable que ha tenido el gobierno del estado de Tlaxcala, en donde avienta la pelotita, quisiera pensar que es el tiradero de otro estado, desafortunadamente, sin embargo por qué no pensar que la misma delincuencia organizada está en el estado de Tlaxcala, que es la que roba, secuestra y los tira en donde no hay absolutamente nada de vigilancia, en donde las cámaras de seguridad se utilizan solamente para espiar, para ver algún contingente que está en contra de la forma de actuar y proceder del gobierno del estado y no en lo que verdad se requiere que es garantizar la paz de los ciudadanos”, espetó en entrevista para La Jornada de Oriente.