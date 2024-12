Tlaxcala navideña

Cerramos el año convencidos de que Tlaxcala sí existe, indiscutiblemente. La marca utilizada para promocionar la entidad al resto del país ha sido sumamente eficiente. Las promociones turísticas, los magnos torneos mundiales celebrados en el centro de la ciudad, la promoción de la cultura local, sus tradiciones, la réplica de una villa italiana, los espectáculos naturales, las continuas visitas del Poder Ejecutivo a la región y el soberbio embajador cultural del estado han colocado a la región en los ojos, oídos y en el gusto del resto del país.

Cada vez es más frecuente observar cómo los medios de circulación nacional hacen referencia a Tlaxcala, la identifican como la cuna de la nación, el origen del mestizaje, como una región colonizadora, sobre todo en el norte del país y, además, el estado en donde la Revolución Mexicana comenzó. Actualmente la presentan como una de las regiones más prósperas, pujantes y en las que la “nueva historia” se escribe día a día. El segundo piso de la “Cuarta Transformación” se ha concretado e incluso señalan como en la entidad se comienzan a colocar los cimientos del tercer piso de la “transformación”.

La efervescencia política de los hacedores de la “transformación” ha comenzado, pero, no en una novedad transformadora como tanto se presume, las disputas, tensiones y ajustes por el poder son tan iguales a las disputas y las rupturas de los viejos regímenes, de los viejos partidos, esos que, como se recordará, en Tlaxcala tuvieron todos los cambios y transiciones posibles, habidas y por haber. Aun cuando Morena prometió ser el fin de esa longeva historia de nepotismo, corrupción, mentira y robo, una y otra vez esa forma de entender y hacer política no se ha desmontado, ese hacer se ha repetido, a pesar de todos los cambios de partido y sus colores: Morena no resultó ser el equivalente a “El Fin de la Historia” prometida. No fue el fin de la otra historia, menos es la escritura de la “nueva historia”.

“El Fin de la Historia” de la “Cuarta Transformación” no cerró el pasado, no estableció el futuro como predestinación, el pasado sigue siendo una latencia en el presente. Todos los anteriores gobiernos han tenido cabida, ninguno ha sido realmente excluido y menos sancionado: la gran familia gobernante escribe, párrafo a párrafo, con la misma caligrafía la “nueva historia”, todos y todas en armonía y completa paz. Para esos escribanos siempre ha sido tiempo de abrazos. Mientras el pueblo bueno y sabio reaviva día a día su ilusión, confirma su dogma y vive su fe. El pesebre por fin tiene ya una estrella, alcanzó la plenitud y asiste al nacimiento de la “nueva era”, esa en la que no se miente, no se roba y no se traiciona.

En vísperas de Nochebuena y Navidad, el morenismo local semeja un ostentoso pesebre en el que todos los de siempre tienen cabida en el selecto y magno nacimiento, cerca, muy cerca de la elegida en turno, hasta el diablo goza del arropamiento, el calor, el oro, el incienso y la mirra que los reyes no tan magos otorgan a los elegidos.

Ya veremos que guiones de la “nueva historia” se escriben el próximo año. Por lo pronto: ¡Felices fiestas!

