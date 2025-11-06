Tlaxcala mantendrá lazos con Argentina tras visita oficial de la gobernadora y la secretaria de Cultura

La secretaria de Cultura de Tlaxcala, Karen Álvarez Villeda informó sobre la visita oficial que realizó, junto con la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros, a Buenos Aires, Argentina, con el propósito de generar una serie de intercambios tanto culturales como económicos.

Durante su participación este jueves durante en el Diálogo Circular con medios de comunicación que organiza la Coordinación de Comunicación (CCOM), explicó que una de las principales metas del viaje fue fortalecer la presencia internacional de Tlaxcala a través del arte, las tradiciones y la economía creativa. “Lo que tratamos de hacer finalmente es llevar las culturas vivas de Tlaxcala y fomentar la diversidad y la memoria colectiva”.

Detalló que una de las actividades más representativas fue la presentación de una alfombra monumental elaborada con semillas, en la que participaron artistas tanto de Tlaxcala como de Buenos Aires. “Lo que tuvimos que hacer allá en Argentina fue juntar esta alfombra monumental, sin embargo, por las condiciones climáticas utilizaron una serie de semillas también que son oriundas de Buenos Aires, por ejemplo, el poroto, sobre todo también como una manera de reforzar lazos en el intercambio cultural”, puntualizó.

Durante la estancia, la funcionaria sostuvo una reunión con el Ministerio de Cultura de Buenos Aires, encabezado por la maestra Gabriela Ricardez, donde presentó el programa de economías creativas de Tlaxcala. “¿Qué buscamos? De alguna manera hacer intercambio en patrimonio cultural e inmaterial”, comentó.

Subrayó que Buenos Aires y Tlaxcala comparten un reconocimiento importante por parte de la Unesco en materia de patrimonio cultural inmaterial. “En Buenos Aires tienen también el reconocimiento de la Unesco en dos patrimonios culturales inmateriales, el primero es el tango, el otro es lo que se conoce como el grabado porteño”, detalló.

Con base en ello, explicó que la intención es intercambiar experiencias entre ambos territorios. “Tratamos de pensar cómo podemos intercambiar este tipo de saberes, poder llevar los saberes artesanales también a Argentina y traer aquí una serie de talleres donde podamos aprender mucho más de la cultura como bienestar social”, señaló.

Asimismo, adelantó que se trabaja en la formalización de un convenio con el Ministerio de Cultura de Buenos Aires para ampliar los proyectos conjuntos. “Estamos tratando también de colocar a Tlaxcala como la potencia cultural que es a través del intercambio y sobre todo fomentando la visibilidad de los patrimonios tanto de Tlaxcala como de Buenos Aires”, sostuvo.

La secretaria comentó que el tango fue otro de los puntos de interés en el diálogo binacional. “Buenos Aires es una ciudad sumamente musical por la cuestión del tango y entonces estamos trabajando qué se podría hacer, por ejemplo, en la parte de la escritura de este tipo de canciones, de hacer tango junto con el trabajo que tenemos con los salterios”, mencionó.

Indicó que durante ese encuentro la gobernadora Lorena Cuéllar presentó los avances del Polo de Desarrollo Económico del Bienestar en Huamantla, con el fin de explorar rutas de colaboración internacional. “Esas fueron distintas vías de poder tener una colaboración internacional en materia de desarrollo económico entre Tlaxcala y Buenos Aires”, agregó.

Otro de los temas abordados fue el impulso a la innovación tecnológica. “Buenos Aires está sumamente enfocada en la inversión en plataformas digitales, inteligencia artificial y sobre todo lo que tratamos también es de buscar abrir una serie de puentes relacionados con la ubicación estratégica de Tlaxcala”, comentó.

La funcionaria agradeció el respaldo de la embajadora de México en Argentina, Lilia Rossbach. “Desde acá expresamos un sincero agradecimiento por todo el apoyo que nos brindó, sobre todo para poder seguir trabajando en materia de colaboración bilateral”, dijo.

Finalmente, compartió que se dialogó con autoridades del Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (MALBA) sobre la posibilidad de realizar una exposición con obras de Frida Kahlo que se resguardan en Tlaxcala. “Estamos trabajando para poder llevar a cabo eso que sería un sueño realmente”, expresó.

Karen Álvarez destacó que la diplomacia cultural es un motor de proyección para Tlaxcala: “Lo que finalmente estuvimos trabajando es en tratar de colocar a Tlaxcala como un referente no solamente de innovación, sino de talento. Seguiremos trabajando para reforzar este tipo de alianzas, ya que la diplomacia cultural es un poder suave con el cual podemos posicionar a Tlaxcala como un referente no solamente a nivel nacional, sino internacional”.