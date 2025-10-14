Tlaxcala logra su tercer Récord Guinness y consolida su grandeza cultural con el pan de fiesta más grande del mundo

Tlaxcala logró su tercer Récord Guinness con la elaboración del pan de fiesta más grande del mundo, conformado por 2 mil 581 piezas que unidas dieron forma a la palabra “Tlaxcala”, logro que fue resultado de la suma de esfuerzos de artesanos y tahoneros de los municipios de San Juan Totolac y San Juan Huactzinco, quienes preservan con orgullo una tradición convertida en símbolo de identidad y patrimonio gastronómico.

En el marco de las actividades conmemorativas por los 500 años de la capital del estado, la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros celebró este nuevo Récord Guinness alcanzado por el estado que -dijo- refleja la unión, la organización y el talento de las y los artesanos tlaxcaltecas.

“Estamos muy contentos porque lo logramos. Era un reto que requería trabajar en equipo, coordinar esfuerzos y mantenernos unidos, y eso fue precisamente lo que nos permitió alcanzar este reconocimiento que pertenece a todo el pueblo tlaxcalteca y ¡sin Tlaxcala no hay México!”, expresó.

En ese sentido, el secretario de Gobierno, Luis Antonio Ramírez Hernández, recibió por parte de los adjudicadores oficiales el documento que certifica a Tlaxcala como poseedor del Récord Guinness del pan de fiesta más grande del mundo.

Desde la explanada de Palacio de Gobierno, Ramírez Hernández destacó que el récord obtenido por Tlaxcala es reflejo de la unión, talento e identidad que caracterizan al pueblo tlaxcalteca.

“Hoy Tlaxcala tiene muchas razones para ser grande: su historia, su fervor cultural y su capacidad de reinventarse con identidad. Sumamos una nueva razón para que el mundo nos mire, porque nuestro pan de fiesta no solo es un alimento, es memoria viva, herencia familiar y símbolo de lo cotidiano elevado a arte”, expresó.

Por su parte, el secretario de Turismo del estado, Fabricio Mena Rodríguez, aseguró que este logro “defiende las raíces de la entidad al tiempo que proyecta un espíritu de grandeza”, y agradeció el esfuerzo de las y los panaderos tlaxcaltecas, quienes son protagonistas de esta hazaña.

Mena Rodríguez subrayó que el turismo se fortalece con la cultura viva y las experiencias únicas que ofrece Tlaxcala y reconoció el respaldo de la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros, cuyo liderazgo -dijo- ha posicionado al estado como un referente nacional e internacional en turismo cultural, gastronómico y comunitario.

“Cada acción como esta reafirma que sabemos valorar nuestra riqueza y compartirla con México y el mundo. Hoy Tlaxcala demuestra que la colaboración, la creatividad y el orgullo por nuestras raíces son su mayor fortaleza. Porque, recordémoslo siempre: sin Tlaxcala no hay México”, afirmó.

Los presidentes municipales de San Juan Totolac y San Juan Huactzinco, Benjamín Atonal Conde y Eberth Robles Ocotzi, respectivamente, coincidieron que el Récord Guinness refleja un verdadero hermanamiento entre ambas demarcaciones y el trabajo coordinado en torno a una tradición que da identidad a Tlaxcala.

En tanto, Alfredo Arista, adjudicador oficial de Récord Guinness explicó que detrás de este nuevo reconocimiento hubo seis meses de preparación y logística que implicaron la coordinación de panaderos, autoridades y jueces internacionales.

Asimismo, dio a conocer que el monumental pan de fiesta fue elaborado con métodos artesanales tradicionales, cumpliendo estrictas medidas de inocuidad, higiene y calidad, además de superar rigurosas pruebas técnicas establecidas por el comité Guinness World Récords.

“Se superó ampliamente el mínimo requerido de mil piezas para obtener la certificación oficial. Ustedes son oficialmente asombrosos”, declaró al confirmar el récord mundial por la palabra más grande hecha con pan de fiesta.

Al evento asistieron como invitados Santiago Nieto Castillo, titular del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial; Fernanda Espinosa de los Monteros Cuéllar, presidenta honorífica del Comité Consultivo de Bienestar; la diputada local Soraya Noemi Bocardo Phillips, presidenta de la Comisión de Turismo del Congreso del Estado; la magistrada Mary Cruz Cortés Ornelas, en representación del Tribunal Superior de Justicia.

Este nuevo logro se suma a los récords Guinness obtenidos en 2022 y 2024, con el tapete de aserrín más largo del mundo y la mayor variedad de tacos de canasta, respectivamente, posicionando a Tlaxcala como un referente de innovación cultural y turística.