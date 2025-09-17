Miércoles, septiembre 17, 2025
Tlaxcala, lista para el Simulacro Nacional 2025 el viernes 19 de septiembre

La Redacción

El próximo viernes 19 de septiembre, a las 12 horas, Tlaxcala participará en el Segundo Simulacro Nacional 2025, con la hipótesis de un sismo de magnitud 8.1. La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) subrayó que la participación ciudadana será clave para fortalecer la cultura de la prevención y mejorar la capacidad de respuesta, a fin de salvar vidas en caso de una emergencia real.

El titular de la CEPC, Juvencio Nieto Galicia informó que la población puede inscribir inmuebles, edificios públicos y escuelas través de la plataforma preparados.gob.mx/segundosimulacronacional2025. El registro cierra el 18 de septiembre a las 23:59 horas.

Nieto Galicia agregó que este trámite es esencial para organizar brigadas internas, definir rutas de evacuación y garantizar una respuesta eficaz por parte de los cuerpos de emergencia y auxilio.

Además, el simulacro incluirá la prueba nacional de alertamiento en teléfonos celulares, que llegará a más de 80 millones de dispositivos en todo el país.

En Tlaxcala, se realizará la evacuación de Palacio de Gobierno, junto con prácticas de búsqueda y rescate en la Plaza de la Constitución, con la participación de corporaciones estatales y federales. Por ello, el 19 de septiembre, desde las 10 horas, permanecerán cerradas calles del primer cuadro de la capital.

La CEPC reiteró que la participación de escuelas, centros de trabajo y edificios públicos es importante para consolidar una cultura de prevención efectiva que contribuya a salvar vidas.

