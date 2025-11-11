Martes, noviembre 11, 2025
NoticiasEstado

“Tlaxcala, la Feria de Ferias 2025” se consolida como escaparate cultural y motor económico del estado

La Redacción

A una semana de su clausura, “Tlaxcala, la Feria de Ferias 2025” se perfila como una de las ediciones más exitosas, al superar expectativas en afluencia, dinamizar la economía local y posicionarse como un referente nacional de cultura, tradición y entretenimiento.

- Anuncio -

Desde su inauguración el pasado 23 de octubre, la feria ha reunido a miles de visitantes en torno a una cartelera diversa que incluye espectáculos musicales, exposiciones artesanales, festivales gastronómicos y eventos taurino–culturales.

De acuerdo con el Patronato de Feria, más de 500 expositores locales se han visto beneficiados por el flujo constante de asistentes, lo que representa una derrama económica significativa para la entidad.

“El éxito de esta edición no se mide solo en cifras, sino en el ambiente de fiesta, seguridad y convivencia familiar que hemos logrado. El 96 por ciento de nuestras actividades han sido gratuitas, lo que ha permitido que todas las familias disfruten de un programa de primer nivel”, destacó la presidenta ejecutiva del Patronato, Rosa Elena Nava García Méndez.

- Advertisement -

El Teatro del Pueblo ha vibrado con la presencia de artistas como Matute, Matisse, Emmanuel y Raymix, mientras que el palenque ha registrado llenos históricos con figuras como Natalia Jiménez, Julión Álvarez, El Coyote y Chuy Lizárraga.

El Desfile de Feria y el Festival del Pulque han sido momentos emblemáticos que celebran el legado cultural y culinario de Tlaxcala.

La recta final de esta fiesta promete mantener el entusiasmo con las presentaciones de hoy con Pepe Aguilar y María José durante el último fin de semana.

- Advertisement -

Las autoridades invitan a la ciudadanía y visitantes a disfrutar de los últimos días de feria, que concluye el 17 de noviembre, con actividades para toda la familia: exposiciones charras y ganaderas, juegos mecánicos, muestras gastronómicas y eventos culturales.

Para consultar el programa completo, el público puede acceder a las redes sociales oficiales en Facebook, TikTok e Instagram como @Tlaxcala la Feria de Ferias 2025, o comunicarse al número telefónico 246 123 96 45.

Temas

Más noticias

Nacional

Cae segundo implicado en el homicidio del abogado David Cohen

La Redacción -
Kevin Ruiz Ciudad de México. El jefe de la policía capitalina, Pablo Vázquez, informó que agentes de inteligencia de la SSC efectuaron la detención de Donovan...
Nacional

Aumentan a 44 los muertos por lluvias; gobierno federal intensifica rescates en 139 municipios

La Redacción -
Iván Evair Saldaña y César Arellano El gobierno de México informó este domingo que suman 44 personas fallecidas por las intensas lluvias registradas en los...

Últimas

Últimas

Relacionadas

Avanza Tlaxcala en la consolidación de un modelo de seguridad moderno, cercano y eficiente

La Redacción -
La gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros inauguró el Centro de Control y Comando Municipal (C2) número 36 de su administración, en Santa Isabel Xiloxoxtla, consolidando...

Estudiantes comparten experiencias de superación académica gracias a programas de movilidad: UATx

La Redacción -
Estudiantes de la Universidad Autónoma de Tlaxcala (UATx) compartieron sus experiencias de movilidad académica y vivencias de interculturalidad en el “Foro: Testimonios de internacionalización...

Fonoteca y fototeca de Puebla exhiben las memorias sonoras y visuales de Puebla

Paula Carrizosa -
Por primera vez, en el edificio al que fueron trasladadas en 2017 al dejar sus respectivos espacios en el Centro Histórico de Puebla, la...

Más noticias

Grupo Salinas retrasó juicios en la Corte con 102 recursos en 5 años

La Jornada -
Ciudad de México. En los últimos cinco años, empresas de Grupo Salinas han promovido 102 recursos ante la Suprema Corte de Justicia de la...

Homicidios dolosos se han reducido 37% en lo que va del gobierno de Sheinbaum: SNSP

La Jornada -
Ciudad de México. En lo que va del sexenio de la presidenta Claudia Sheinbaum, la incidencia de homicidios dolosos en el país ha disminuido...

Proveen sólo 10% de medicinas a Gaza desde el alto el fuego

La Jornada -
Ramallah. Desde el alto el fuego en la franja de Gaza el 10 de octubre, apenas entraron 10 por ciento de los medicamentos necesarios...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025