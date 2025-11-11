“Tlaxcala, la Feria de Ferias 2025” se consolida como escaparate cultural y motor económico del estado

A una semana de su clausura, “Tlaxcala, la Feria de Ferias 2025” se perfila como una de las ediciones más exitosas, al superar expectativas en afluencia, dinamizar la economía local y posicionarse como un referente nacional de cultura, tradición y entretenimiento.

Desde su inauguración el pasado 23 de octubre, la feria ha reunido a miles de visitantes en torno a una cartelera diversa que incluye espectáculos musicales, exposiciones artesanales, festivales gastronómicos y eventos taurino–culturales.

De acuerdo con el Patronato de Feria, más de 500 expositores locales se han visto beneficiados por el flujo constante de asistentes, lo que representa una derrama económica significativa para la entidad.

“El éxito de esta edición no se mide solo en cifras, sino en el ambiente de fiesta, seguridad y convivencia familiar que hemos logrado. El 96 por ciento de nuestras actividades han sido gratuitas, lo que ha permitido que todas las familias disfruten de un programa de primer nivel”, destacó la presidenta ejecutiva del Patronato, Rosa Elena Nava García Méndez.

El Teatro del Pueblo ha vibrado con la presencia de artistas como Matute, Matisse, Emmanuel y Raymix, mientras que el palenque ha registrado llenos históricos con figuras como Natalia Jiménez, Julión Álvarez, El Coyote y Chuy Lizárraga.

El Desfile de Feria y el Festival del Pulque han sido momentos emblemáticos que celebran el legado cultural y culinario de Tlaxcala.

La recta final de esta fiesta promete mantener el entusiasmo con las presentaciones de hoy con Pepe Aguilar y María José durante el último fin de semana.

Las autoridades invitan a la ciudadanía y visitantes a disfrutar de los últimos días de feria, que concluye el 17 de noviembre, con actividades para toda la familia: exposiciones charras y ganaderas, juegos mecánicos, muestras gastronómicas y eventos culturales.

Para consultar el programa completo, el público puede acceder a las redes sociales oficiales en Facebook, TikTok e Instagram como @Tlaxcala la Feria de Ferias 2025, o comunicarse al número telefónico 246 123 96 45.