Sábado, septiembre 27, 2025
NoticiasEstado

“Tlaxcala, la Feria de Ferias 2025” garantiza medidas para cuidar salud de familias y visitantes

La Redacción

La Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Coeprist) y el Patronato para las Exposiciones y Ferias en la Ciudad de Tlaxcala firmaron un convenio de colaboración para proteger la salud de los asistentes y prevenir riesgos sanitarios durante “Tlaxcala, la Feria de Ferias 2025”, que se celebrará del 23 de octubre al 17 de noviembre.

- Anuncio -

En el acto protocolario, Rosa Elena Nava García Méndez, presidenta ejecutiva del Patronato, y Mónica Yazmín Jiménez Gutiérrez, titular de la Coeprist, destacaron que esta coordinación permitirá que la Feria de Tlaxcala se desarrolle en condiciones seguras para los miles de visitantes y familias y que arriban cada año a disfrutar de las actividades culturales, artísticas, recreativas, comerciales y gastronómicas.

El acuerdo contempla capacitaciones a propietarios y trabajadores de establecimientos, así como visitas de inspección para verificar la calidad y el manejo de alimentos y bebidas alcohólicas. Asimismo, se dio a conocer que se realizarán operativos nocturnos de manera constante para impedir la venta de alcohol a menores de edad.

De igual forma, la Coeprist supervisará el estado de los sanitarios, los cuales deberán estar limpios, desinfectados y contar con insumos básicos como agua, jabón y papel higiénico.

- Advertisement -

Con estas medidas, el gobierno del estado busca que “Tlaxcala, la Feria de Ferias 2025” se consolide como un espacio de convivencia y diversión seguro, ordenado y saludable para todas las familias.

Temas

Más noticias

Internacional

Israel asesinó a nueve periodistas de Al Jazeera en Gaza

La Redacción -
The Independent Gaza. Las fuerzas israelíes mataron a nueve periodistas de Al Jazeera: Samer Abudaqqa, Ismael Al-Ghoul, Ahmed Al-Louh, Hossam Shabat y Hamza Dahdouh, hijo del...
Internacional

Israel y EU defienden ante Consejo de Seguridad de la ONU plan para ocupar Gaza

La Redacción -
Europa Press Madrid. Israel y Estados Unidos han defendido al unísono el nuevo plan ordenado por el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, para ocupar la franja...

Últimas

Últimas

Relacionadas

Ayuntamiento de Tlaxcala garantiza legalidad y paz social en Ocotlán

La Redacción -
El ayuntamiento de Tlaxcala informa que, a través de la Dirección de Seguridad, Protección Ciudadana y Movilidad, así como de Gobierno Abierto, y el...

Gobierno de Alfonso Sánchez fortalece el turismo con trabajo integral e innovación

La Redacción -
En el marco del Día Internacional del Turismo este 27 de septiembre, el gobierno municipal de Tlaxcala, presidido por Alfonso Sánchez García, conmemora la...

Autoridades conmemoran el CCIV aniversario de la consumación de la Independencia

La Redacción -
Autoridades de los tres niveles de gobierno encabezaron la ceremonia oficial por el 204 aniversario de la consumación de la Independencia de México, acontecimiento...

Más noticias

Al menos 36 muertos y más de 50 heridos durante mitin en la India; fue una estampida, dice legislador

La Jornada -
Nueva Delhi.- Al menos 36 personas murieron el sábado tras producirse una estampida en un mitin electoral del popular actor convertido en político Vijay...

La DEA ocultó por años pistas claves sobre Ayotzinapa

La Jornada -
Washington y Nueva York. La Administración de Control de Drogas (DEA) de Estados Unidos interceptó mensajes de texto entre traficantes de heroína en Chicago...

Crecen llamados para que la ONU tenga su primera secretaria general en 80 años

La Jornada -
Nueva York. En sus 80 años de historia, las Naciones Unidas nunca han tenido una mujer como secretaria general, un hecho que algunos líderes...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025