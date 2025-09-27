“Tlaxcala, la Feria de Ferias 2025” garantiza medidas para cuidar salud de familias y visitantes

La Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Coeprist) y el Patronato para las Exposiciones y Ferias en la Ciudad de Tlaxcala firmaron un convenio de colaboración para proteger la salud de los asistentes y prevenir riesgos sanitarios durante “Tlaxcala, la Feria de Ferias 2025”, que se celebrará del 23 de octubre al 17 de noviembre.

- Anuncio -

En el acto protocolario, Rosa Elena Nava García Méndez, presidenta ejecutiva del Patronato, y Mónica Yazmín Jiménez Gutiérrez, titular de la Coeprist, destacaron que esta coordinación permitirá que la Feria de Tlaxcala se desarrolle en condiciones seguras para los miles de visitantes y familias y que arriban cada año a disfrutar de las actividades culturales, artísticas, recreativas, comerciales y gastronómicas.

El acuerdo contempla capacitaciones a propietarios y trabajadores de establecimientos, así como visitas de inspección para verificar la calidad y el manejo de alimentos y bebidas alcohólicas. Asimismo, se dio a conocer que se realizarán operativos nocturnos de manera constante para impedir la venta de alcohol a menores de edad.

De igual forma, la Coeprist supervisará el estado de los sanitarios, los cuales deberán estar limpios, desinfectados y contar con insumos básicos como agua, jabón y papel higiénico.

- Advertisement -

Con estas medidas, el gobierno del estado busca que “Tlaxcala, la Feria de Ferias 2025” se consolide como un espacio de convivencia y diversión seguro, ordenado y saludable para todas las familias.