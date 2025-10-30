Jueves, octubre 30, 2025
“Tlaxcala, la Feria de Ferias 2025” celebra la riqueza gastronómica del estado con festivales del Pulque, Maíz, Mole y Paella

La Redacción

Entre aromas, sabores y tradiciones, “Tlaxcala, la Feria de Ferias 2025” se convertirá en un gran festín gastronómico con los festivales del Pulque, el Maíz, el Mole y la Paella, que celebrarán el talento de productores, cocineras tradicionales y familias tlaxcaltecas que mantienen viva la herencia culinaria del estado.

El Patronato para las Exposiciones y Ferias invita a la población a vivir esta experiencia culinaria que permitirá conocer la riqueza gastronómica de las regiones del estado en el domo del Teatro del Pueblo.

Rosa Elena Nava García Méndez, presidenta del Patronato, destacó que el objetivo es congregar a visitantes de todas las edades y gustos para que conozcan la riqueza y variedad gastronómica de la entidad.

“Estos festivales son parte ya de nuestra identidad. Es importante para la gobernadora Lorena Cuéllar promover la riqueza y el legado del estado”, expresó.

El Festival del Pulque se celebrará el 1 y 2 de noviembre, a las 13 horas con entrada libre. Organizado por el colectivo del Festival del Pulque de Tlaxco, ofrecerá degustaciones de pulques naturales y curados a precios accesibles. El evento estará acompañado por el XLIV Concurso de Ofrendas “Mtro. Desiderio Hernández Xochitiotzin”, música tradicional y la presentación de bailes folclóricos.

El Festival del Maíz se realizará el 13 de noviembre, a las 15 horas, y repartirá más de 2 mil tacos de canasta cortesía de la familia Botis, además de chalupas, esquites, quesadillas, tamales y productos elaborados con este ingrediente, que es la base de la alimentación de los mexicanos.

El Festival del Mole se llevará a cabo el 16 de noviembre, a las 15 horas, con boletos que tienen un precio de 100 pesos, que incluye degustación de dos moles de localidades como Tetlanohcan, Contla, Huamantla, Nanacamilpa, Tlalcualpan y Yauhquemehcan. El encuentro será amenizado por el grupo de salterios del Colegio de Bachilleres del Estado de Tlaxcala (Cobat) 02.

El Festival de Paellas se realizará el 14 de noviembre, a partir de las 14 horas, con el concierto de Lucero y la agrupación “Tren a Marte”. Los boletos están disponibles en el Patronato de Feria y Plaza Gran Patio Tlaxcala.

A estas actividades se suma el Festival de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) “Tlaxcala se cocina aparte”, el 7 de noviembre, a las 15 horas, y sus boletos están disponibles en las oficinas del organismo.

El acceso general al recinto ferial es de 10 pesos. Niños menores de 1.20 metros, adultos mayores y personas con discapacidad entran gratis.

Con estas actividades, “Tlaxcala, la Feria de Ferias 2025” reafirma su vocación como el principal escaparate cultural y gastronómico del estado, donde cada platillo, cada ingrediente y cada tradición cuentan la historia de un pueblo orgulloso de su herencia.

