Tlaxcala inicia con fuerza en boxeo y avanza a cuartos de final en la Olimpiada Nacional Conade 2025

Tlaxcala tuvo un debut destacado en el arranque de la disciplina de boxeo en la Olimpiada Nacional Conade 2025, al conseguir tres triunfos en la jornada inaugural, disputada en el Gimnasio “Miguel Hidalgo” del estado de Puebla.

- Anuncio -

Los primeros combates dejaron saldo positivo para la delegación tlaxcalteca. En la categoría 15–16 años, Kefren Hernández Ordóñez venció por RSC (Réferi Suspende Combate) en el tercer asalto a Anderson Yandel Pineda, de Nuevo León.

En otro enfrentamiento, Aarón Lina Barrera superó por decisión unánime a Francisco Javier Alvarado, de Coahuila. Finalmente, en la categoría 17–18 años, José Manuel Meza Fernández derrotó por decisión dividida a Brayan Jared Pánuco, también representante de Coahuila.

Con estos resultados, los pugilistas avanzan a la fase de cuartos de final, en la que continuarán representando al estado con fuerza y determinación.

- Advertisement -

Tlaxcala participa en esta justa nacional con nueve atletas; en la categoría 15–16 años: Kefren Hernández Ordóñez, Ángel Rojas Huerta, Tais Aislinn Escárcega Ordóñez, Regina Galindo López y Aarón Lina Barrera.

En la categoría 17–18 años: Vanessa Báez Trejo, Lauro Uriel Fernández Barrera, José Manuel Meza Fernández y Kaled Ramírez Pérez.

La jueza e integrante del equipo técnico estatal, Adriana Cervantes destacó la preparación y disciplina de los jóvenes, señalando que “los pugilistas tlaxcaltecas llegan con nivel para enfrentarse a los mejores del país. Este año, estamos listos para traer medallas”, afirmó.

- Advertisement -

Las competencias continúan este viernes con los siguientes enfrentamientos: Kefren Hernández vs. Alan Ocampo (CDMX), división Crucero 86 Kg; Lauro Fernández vs. Ricardo Escareño (Nuevo León); Tais Escárcega vs. Diana Gamboa (Edomex), división 48 Kg. y Vanessa Báez vs. Abi Mendoza (Puebla), división 48 Kg.

El director del Instituto del Deporte de Tlaxcala (IDET), Daniel Moncayo Cervantes acudió a la jornada para respaldar personalmente al equipo, reconociendo su entrega en esta competencia nacional.