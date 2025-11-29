Sábado, noviembre 29, 2025
Educación

Tlaxcala impulsa la innovación juvenil en el Tercer Concurso Cecyte–Emsad 2025

La Redacción

Al inaugurar el Tercer Concurso de Jóvenes Exploradores de la Ciencia y la Tecnología CECyTE–EMSaD 2025, la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros destacó el fortalecimiento del subsistema, al señalar que la ciencia y la tecnología son hoy la ruta para que los jóvenes construyan nuevas oportunidades de vida.

Destacó que “la mente de los jóvenes hoy tiene una gran posibilidad de crear, imaginar y hacer grandes cosas, por eso reconozco el crecimiento del certamen, que pasó de 83 a 200 proyectos inscritos, con lo que estoy segura que la juventud está lista para convertirse en la embajadora científica y tecnológica de nuestra tierra”.

Cuéllar Cisneros subrayó que la ciencia no solo es para competir, sino para transformar vidas, y recordó que los proyectos ganadores representarán a Tlaxcala en concursos nacionales en 2026, con posibilidad de obtener acreditaciones internacionales.

Asimismo, invitó a las y los estudiantes a aprovechar la ampliación de la oferta educativa: nuevas universidades gratuitas, la Universidad Intercultural, la llegada del Conservatorio Nacional de Música y 22 nuevos bachilleratos, al igual que carreras técnicas de alta especialización como aeronáutica e inteligencia artificial.

En su intervención, el secretario de Educación Pública en el estado, Homero Meneses Hernández, afirmó que la ciencia y la tecnología serán el motor del desarrollo estatal, y reconoció la capacidad de la administración encabezada por la gobernadora Lorena Cuéllar, al señalar que, con poco presupuesto, se han realizado diversas acciones.

Al respecto, anunció la creación del Sistema Estatal de Investigadores para Docentes de Educación Básica y Media Superior, “para que puedan viajar también los maestros, para exponer sus experiencias, vivir otras experiencias y regresar a fortalecer cada uno de sus planteles”.

Meneses reflexionó sobre la importancia de la comunidad y la solidaridad entre estudiantes, e hizo un llamado a fortalecer la convivencia: “No dejemos solos a nuestros amigos y amigas; créense lazos de hermandad”.

Añadió que la formación académica debe ir acompañada de un entorno de paz y apoyo mutuo.

En su mensaje, el director general del CECyTE–EMSaD, Blas Marvin Mora Olvera, señaló que esta tercera edición es uno de los eventos más importantes del subsistema, pues cada proyecto es una muestra del potencial que se construye todos los días las aulas.

“Gobernadora, su presencia y su apoyo nos da certeza de que ya nos va bien, y estoy seguro de que nos irá mejor ya que su liderazgo y su amor por Tlaxcala inspira a hacer el mejor de los esfuerzos”, expresó.

El presidente del Movimiento Internacional para el Recreo Científico y Técnico (MILSET), Roberto Faustino Hidalgo Rivas, invitó a las y los participantes a aprovechar esta oportunidad única que ofrece el CECyTE–EMSaD, pues abundó que “un proyecto puede convertirse en una forma de vida que los lleve a volar muy alto, como los casos de estudiantes tlaxcaltecas que han competido en Turquía”.

Tras el acto protocolario, la titular del Ejecutivo local y las demás autoridades realizaron un recorrido por los stands de proyectos de robótica, creatividad e innovación tecnológica, expo universidades y empresas, así como de expo ciencias.

