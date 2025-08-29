Jueves, agosto 28, 2025
NoticiasEstado

Tlaxcala impulsa acciones comunitarias para acompañar y proteger a niñas y adolescentes

La Redacción

El Grupo Estatal para la Prevención de Embarazo en Adolescentes (GEPEA) capacitó a los grupos que se conformaron en municipios del estado en torno al “Plan de Acción para la Prevención, Atención y Seguimiento en Niñas, Adolescentes y Madres Embarazadas”, con la finalidad de fortalecer las estrategias de atención a este fenómeno desde las Comunas.

Durante la jornada de capacitación se compartieron a los Grupos Municipales para la Prevención de Embarazo en Adolescentes (Gumpea) herramientas teóricas y prácticas para reforzar las acciones locales que permitan garantizar la detección temprana de riesgos, la atención oportuna y el acompañamiento integral a niñas, adolescentes y madres adolescentes en situación de vulnerabilidad.

De esta manera, se trabaja coordinadamente para que los municipios cuenten con planes de acción efectivos, alineados a la Estrategia Estatal para la Prevención del Embarazo en Adolescentes, que impulsen la sensibilización comunitaria, la promoción de derechos, así como el acceso a servicios de salud y apoyo psicosocial.

Como resultado de este encuentro, se consolidaron redes de colaboración entre municipios e instituciones, además de establecer compromisos para implementar los planes en localidades y comunidades del interior del estado.

Con estas acciones, Tlaxcala reafirma su compromiso de garantizar entornos seguros e igualitarios para niñas y adolescentes, promoviendo una vida plena y el ejercicio efectivo de sus derechos.

