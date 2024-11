En Tlaxcala si hay oposición y los abusos de Morena y aliados serán revertidos: Ávalos

Tanto en Tlaxcala como en el país, sí existe una verdadera oposición, la cual está haciendo frente a los abusos y excesos que cometen el oficialismo, sostuvo la senadora Anabell Ávalos Zempoalteca, quien estimó que pronto todas esas acciones de Morena y aliados serán repudiadas por la sociedad, “porque en dos meses han destruido al país con reformas que nos quieren llevar al socialismo”.

Además, en entrevista, enfatizó que existe la oposición en la entidad, la cual se aglutinará para hacer frente a las malas decisiones gubernamentales, por lo que a partir del próximo mes de enero reactivará sus giras de trabajo por todos los 60 municipios de la entidad para “hablar, denunciar y recabar propuestas antes las malas decisiones de los gobiernos del oficialismo”.

A dos meses de haber iniciado funciones en la Cámara Alta de Congreso de la Unión, la ex dirigente estatal del PRI aseguró que pese a los embates, sectarismo y el discurso oficial y de Morena y aliados, respecto a que el tricolor está por desaparecer y ya casi no existe, sostiene que eso, como otras cosas, está alejado de la realidad.

“Ya cumplimos dos meses en el Senado de la República, quiero decirle que han sido dos meses muy difíciles, porque esa mayoría artificial que Morena, PT y Verde, que no se las dio la ciudadanía, han aprobado reformas graves, como la del Poder Judicial, que sin duda, es lo más grave que estamos viviendo en este momento. Vulnerar la autonomía del Poder Judicial. Vulnerar la división de poderes. Reprimir al Poder Judicial, violar todo el proceso legislativo. De verdad, es bochornoso, es vergonzoso. Y eso lo están haciendo ellos, pero, lo terrible es que nos esperan cosas peores”.

Sin embargo, la senadora Ávalos Zempoalteca consideró que esos abusos y excesos, pronto le pasarán factura a los partidos del gobierno, pero consideró necesario fortalecer a la posición para estar en condiciones de hacer frente a esos embates.

“Hoy está en riesgo nuestra libertad. Y la gente no lo sabe. Cuando hablan del pueblo de México, perdón, un adulto mayor no sabe qué es lo que está en juego del poder judicial. No quieran engañar a los mexicanos. No quieran seguir lucrando con la necesidad de la gente. Nos están encaminando a un régimen socialista, y necesito que lo vea la gente. Sí estoy muy preocupada porque, y como sea, ya viví, pero a mis hijos, ¿qué les voy a dejar? A sus hijos, a sus nietos. No pueden acabarse al país”, espetó.

Sin embargo, hay quienes dicen que no hay una oposición y en Tlaxcala no la vemos articulada, solo acciones aisladas, qué ocurre, se le inquirió.

-“Aquí estoy yo, que en estos dos meses he estado en México. Pero voy a iniciar un recorrido en municipios. Y entonces, no, a mí nunca me vayan con el cuento de que no hay oposición. Todo esto que están mal haciendo y nuestra posición al frente de esos abusos, nos va a estar reposicionando. La gente se está dando cuenta que el PRI es el partido que está defendiendo las causas de todos los sectores sociales. El Poder Judicial está agradecido con los del PRI porque estamos dando la batalla. Y no les ganamos las votaciones, pero les ganamos el debate.

“A mí no me vengan a decir que no hay oposición porque al senador Fernández de Noroña y a la senadora Ana Lilia Rivera, yo los respeto. Pero no digan que no hay oposición, porque entonces vamos a tener problemas. Aquí estoy yo, porque soy una mujer que habla fuerte; los respeto, pero no voy a permitir que anden diciendo que no hay oposición. Claro que hay oposición. Y vean los votos del 2 de junio. Si no hubiera oposición, no estuviera yo en el Senado”

Además, la priista enfatizó: “Respeten a la oposición, porque cuando ustedes fueron oposición, nosotros los respetamos. Nosotros, la fracción parlamentaria del PRI, hemos apoyado, hemos defendido, hemos votado en contra, hemos ido al debate. Y nos minimizan, y nos quieren ignorar, porque somos minoría, pero no, señores, aquí todos representamos exactamente lo mismo y muy pronto se los vamos a demostrar”.

