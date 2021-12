En Tlaxcala hay 50 mil 394 trabajadores que pueden acceder a un crédito: Infonavit

La demanda potencial de derechohabientes susceptibles de recibir un crédito aumentó 10 por ciento en Tlaxcala con el nuevo sistema de puntaje que aplica el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) desde mayo de 2021, por lo que a la fecha son 50 mil 394 personas las que están en condiciones de acceder a financiamiento para adquirir una casa.

Al respecto, el representante de la Dirección General del Infonavit en Tlaxcala, Vicente Corral Lastra expuso que los trabajadores que cumplen los requisitos para acceder a créditos en Tlaxcala, con corte al último bimestre, son 50 mil 394, ya que desde que se implementó el nuevo modelo de puntuación creció en 10 por ciento la demanda potencial.

Ante este panorama, mencionó que en el Infonavit están con ganas de iniciar el año 2022 y además hay expectativas de parte de los trabajadores derechohabientes porque se ponga en operación en la entidad los programas de autoproducción denominado ConstruYO Infonavit y el de compra de terrenos con crédito del instituto.

“Esperamos esos productos y esperamos que los desarrolladores puedan atender la demanda de los trabajadores, porque con el nuevo esquema de créditos vemos que el interés de los trabajadores ha crecido por hacerse de un patrimonio, ya que por fin el crédito, además de ser más accesible, es muy barato, sobre todo para los que menos perciben”, indicó Corral Lastra.

Con el nuevo sistema de puntaje para que los derechohabientes accedan a un crédito de manera más rápida ya no se requiere contar con un mismo trabajo por 12 meses continuos, pues ahora se toman en cuenta más elementos que dan mejores oportunidades para cumplir los requisitos y obtener financiamiento.

Recordó que para solicitar un crédito ahora se necesita un mínimo de mil 80 puntos y ya no los 116 del esquema anterior. Pero más puntos no significan más requisitos, sino que ahora Infonavit toma en cuenta más factores para evaluar y ya no solo la edad, salario o ahorro en la Subcuenta de Vivienda del trabajador, ese dinero que ha reunido a lo largo de su vida laboral con las aportaciones del empleador

Los principales cambios con este sistema consisten en que si la empresa cumple en tiempo y forma con sus responsabilidades y el derechohabiente cumple puntualmente con sus abonos chiquitos con otras instituciones o las mensualidades de su tarjeta de crédito, conseguir el crédito le puede ser más fácil.

Los cambios más importantes en el nuevo sistema son: la precalificación será con un mínimo de mil 80 puntos, se evaluará el reporte de crédito, se tomará en cuenta el cumplimiento de los empleadores, ya no será obligatorio tener un año continuo trabajando y se evaluará la estabilidad laboral.

Además, los ajustes a favor de los derechohabientes son que tener un empleo formal al momento de iniciar los trámites seguirá siendo el factor más importante, pero una buena noticia es que ahora, aún si se pierde el empleo, en cuanto la persona retome su vida laboral Infonavit ya no pedirá un año de antigüedad para sacar un crédito, pues el resto de la información la respalda.

Además, este nuevo modelo busca que nadie termine con deudas que no pueda pagar, pues recordó que la recomendación es destinar cerca del 30 por ciento del sueldo al pago de la hipoteca y, con toda la información que integran los puntos, se asegura no destinar al crédito más de ese porcentaje.