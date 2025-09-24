Tlaxcala ha logrado posicionarse como un estado estratégico en la cadena de valor del sector automotriz: Clauz

El presidente del Clúster Automotriz Zona Centro (Clauz), Víctor Cota Elorriaga afirmó que el sector automotriz continúa como uno de los pilares más sólidos de la economía mexicana y Tlaxcala ha logrado posicionarse como un estado estratégico dentro de la cadena de valor.

Y es que resaltó que la industria de autopartes de Tlaxcala actualmente aporta más del 20 por ciento del empleo manufacturero estatal con más de 13 mil puestos de trabajo directos y cada año se exportan más de 350 millones de dólares de autopartes producidas con talento y compromiso de tlaxcalteca.

“El sector no solo genera empleos bien renumerados, sino que también impulsa la innovación y la tecnología como elementos que fortalecen a nuestra gente y aseguren la competitividad para el futuro”, asentó en su participación en la inauguración del Foro Automotriz Tlaxcala 2025 este miércoles en el Centro de Convenciones de la ciudad de Tlaxcala.

Indicó que como Clúster Automotriz siempre están muy contentos de participar en estos foros, en este estado en donde “se ve la fortaleza, la fuerza, la dirección y el liderazgo de la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros”.

Ante la mandataria estatal, funcionarios, empresarios y estudiantes de nivel medio superior y superior, Cota Elorriaga citó que México ya es el cuarto productor de autopartes del mundo y el primero en América Latina. “Generamos más de 2 millones de empleos directos con una cadena de proveeduría robusta que se extiende por todo el país. La verdad, es un placer viajar por todo el país y ver cómo la industria automotriz crece de manera constante porque contamos con la gente, contamos con la educación, contamos con los sistemas y sobre todo con gobernadores como aquí en Tlaxcala que nos están apoyando para que esto siga creciendo”.

Además, dijo que el 87 por ciento de la producción se exporta, “consolidándonos como socios estratégicos de Norteamérica y otros mercados globales”.

Anotó que en el Clauz han asumido el compromiso de anticiparse a los retos futuros y proponer soluciones concretas. “¿Qué hemos hecho? Primeramente, hemos trabajado en la estrategia de desarrollo de talento humano con colaboración del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Diseñamos un plan integral para dotar a nuestra fuerza laboral de las competencias técnicas y profesionales que demanda la electromovilidad, la digitalización y la innovación”.

Este trabajo, continuó, está alineado con el Plan México y busca incrementar el contenido nacional en las cadenas de valor.

Con el propósito de fortalecer el suministro y generar empleos especializados, este Clúster ya cuenta con 107 paquetes de entrenamientos que están disponibles para las academias, el gobierno y sectores económicos para su uso e implementación, a fin de que desarrolle a la base laboral al siguiente nivel y “terminemos siendo el líder y el modelo a seguir a nivel mundial”.

De igual manera se trabaja en la estrategia de atracción de inversiones. “Elaboramos un plan robusto para potenciar la de llegada de nuevas empresas y proveedores en la región centro, Tlaxcala y Puebla. Este estudio fue entregado formalmente a la Sedeco e identifica seis líneas prioritarias de acción, entre ellas la modernización de parques industriales, la atracción de valores, la atracción de proveedores de alto valor y la preparación para la revisión del T–MEC en 2026. Estas estrategias demuestran que el Clauz no solo acompaña la industria, sino que lidera propuestas de alto impacto para garantizar la competitividad de la región”.

Apuntó que hoy se enfrenta una transformación histórica y la electromovilidad ya es una realidad que exige nuevas capacidades en talento, infraestructura y tecnologías limpias. “De paso, quiero felicitar al estado de Tlaxcala por ser los primeros en implementar un auto 100 por ciento tlaxcalteca, 80 por ciento de las partes son locales y estamos viendo el resultado del trabajo y compromiso que tienen los industriales, el gobierno y la Secretaría de Economía, más todos los que son parte de esta comunidad”.

Otro desafío es la digitalización y la inteligencia artificial que están redefiniendo procesos productivos y logísticos y, al mismo tiempo, tenemos el compromiso de avanzar hacia una industria más sostenible y responsable con el medio ambiente.