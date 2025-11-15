Tlaxcala garantiza insumos seguros y servicios confiables en Capasits

La Secretaría de Salud (Sesa) de Tlaxcala informó que realizó una supervisión rigurosa en todas las áreas de la Unidad Médica Especializada (UNEME) Centro Ambulatorio para la Prevención y Atención en SIDA e Infecciones de Transmisión Sexual (CAPASITS), con el propósito de verificar la existencia de insumos caducos y atender las necesidades operativas de la unidad.

- Anuncio -

Tras el recorrido, se confirmó que no existen insumos caducos ni próximos a caducar, y se revisaron los procedimientos de resguardo y verificación, en los cuales se cumplió con el reporte de caducidades próximas conforme a lo establecido en los oficios de entrega.

Mientras que, en el área de laboratorio, donde se realizan tamizajes para VIH, sífilis y hepatitis C, de igual manera se corroboró que no hay pruebas caducadas ni con alto riesgo de vencimiento, pues todas tienen una vigencia mínima de siete meses.

Asimismo, en las áreas de enfermería y en farmacia, la Unidad cuenta con un abasto del cuadro básico al 60 por ciento, además de medicamentos antirretrovirales suficientes, y en óptimas condiciones, para garantizar la atención continua de las personas que viven con VIH.

- Advertisement -

Cabe mencionar que, durante la visita a los consultorios médicos, se identificaron lubricantes a base de agua del lote 24CBF0503, con caducidad en marzo de 2025, insumos que fueron retirados de manera inmediata para su eliminación, de acuerdo con la instrucción establecida desde febrero de 2025 de no usar material vencido.

La jefa del Departamento de Epidemiología de la SESA, Yuriria Meza Castillo, informó que el personal cuenta con existencias vigentes hasta 2027 y que se reforzó la indicación de reportar con tres meses de anticipación cualquier insumo próximo a caducar. También, precisó que las pruebas mencionadas recientemente en medios digitales fueron sometidas a análisis debido a la detección previa de falsos negativos y positivos.

Por ello, dichas piezas se utilizaron exclusivamente para muestreo, enviando evidencia a CENSIDA y COEPRIST. Como resultado, este año se recibieron pruebas P24 de otra marca, las cuales permanecen en monitoreo permanente para asegurar su funcionalidad.

- Advertisement -

La Sesa reiteró que todos los insumos en CAPASITS se vigilan de manera continua, con el fin de garantizar servicios seguros y confiables para la población tlaxcalteca.