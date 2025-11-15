Viernes, noviembre 14, 2025
NoticiasSalud

Tlaxcala garantiza insumos seguros y servicios confiables en Capasits

La Redacción

La Secretaría de Salud (Sesa) de Tlaxcala informó que realizó una supervisión rigurosa en todas las áreas de la Unidad Médica Especializada (UNEME) Centro Ambulatorio para la Prevención y Atención en SIDA e Infecciones de Transmisión Sexual (CAPASITS), con el propósito de verificar la existencia de insumos caducos y atender las necesidades operativas de la unidad.

- Anuncio -

Tras el recorrido, se confirmó que no existen insumos caducos ni próximos a caducar, y se revisaron los procedimientos de resguardo y verificación, en los cuales se cumplió con el reporte de caducidades próximas conforme a lo establecido en los oficios de entrega.

Mientras que, en el área de laboratorio, donde se realizan tamizajes para VIH, sífilis y hepatitis C, de igual manera se corroboró que no hay pruebas caducadas ni con alto riesgo de vencimiento, pues todas tienen una vigencia mínima de siete meses.

Asimismo, en las áreas de enfermería y en farmacia, la Unidad cuenta con un abasto del cuadro básico al 60 por ciento, además de medicamentos antirretrovirales suficientes, y en óptimas condiciones, para garantizar la atención continua de las personas que viven con VIH.

- Advertisement -

Cabe mencionar que, durante la visita a los consultorios médicos, se identificaron lubricantes a base de agua del lote 24CBF0503, con caducidad en marzo de 2025, insumos que fueron retirados de manera inmediata para su eliminación, de acuerdo con la instrucción establecida desde febrero de 2025 de no usar material vencido.

La jefa del Departamento de Epidemiología de la SESA, Yuriria Meza Castillo, informó que el personal cuenta con existencias vigentes hasta 2027 y que se reforzó la indicación de reportar con tres meses de anticipación cualquier insumo próximo a caducar. También, precisó que las pruebas mencionadas recientemente en medios digitales fueron sometidas a análisis debido a la detección previa de falsos negativos y positivos.

Por ello, dichas piezas se utilizaron exclusivamente para muestreo, enviando evidencia a CENSIDA y COEPRIST. Como resultado, este año se recibieron pruebas P24 de otra marca, las cuales permanecen en monitoreo permanente para asegurar su funcionalidad.

- Advertisement -

La Sesa reiteró que todos los insumos en CAPASITS se vigilan de manera continua, con el fin de garantizar servicios seguros y confiables para la población tlaxcalteca.

Temas

Más noticias

Nacional

Cae segundo implicado en el homicidio del abogado David Cohen

La Redacción -
Kevin Ruiz Ciudad de México. El jefe de la policía capitalina, Pablo Vázquez, informó que agentes de inteligencia de la SSC efectuaron la detención de Donovan...
Nacional

Aumentan a 44 los muertos por lluvias; gobierno federal intensifica rescates en 139 municipios

La Redacción -
Iván Evair Saldaña y César Arellano El gobierno de México informó este domingo que suman 44 personas fallecidas por las intensas lluvias registradas en los...

Últimas

Últimas

Relacionadas

Alertan intento de desestabilización en el penal de San Miguel tras protesta en el Camino al Batán

Isaí Pérez Guarneros -
Una fuente cercana al Centro de Reinserción Social de San Miguel confirmó que en los últimos días se han detectado señales de posible desestabilización...

Presenta Poder Ejecutivo Paquete Económico 2026 al Congreso del estado

La Redacción -
En representación de la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros, titular del Poder Ejecutivo, los secretarios de Finanzas, David Álvarez Ochoa, y de Gobierno, Luis Antonio...

Promueve Sector Salud la prevención y la detección oportuna de la diabetes

La Redacción -
En el marco del Día Mundial de la Diabetes, que se conmemora cada 14 de noviembre, el Gobierno del Estado de Tlaxcala, a través...

Más noticias

Gobierno de Trump investigará a Bill Clinton por presuntos vínculos con Epstein

La Jornada -
Washington. La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, anunció este viernes una investigación urgente de los vínculos del delincuente sexual Jeffrey Epstein con...

Venezuela insta a Trump a evitar una “guerra interminable” como en Afganistán

La Jornada -
Caracas. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, instó a su homólogo estadunidense Donald Trump a no llevar a Estados Unidos a una “guerra interminable”...

Sentencia a Salinas es justicia; si evade el pago, habrá medidas legales: Sheinbaum

La Jornada -
México. “Es justicia” que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dejó firmes las sentencias de los tribunales colegiados contra Grupo Salinas,...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025