Tlaxcala fortalece lazos de cooperación con la ciudad de Buenos Aires, Argentina

En el marco de la gira de trabajo y colaboración internacional en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros y la secretaria de Cultura, Karen Álvarez Villeda, sostuvieron reuniones con autoridades argentinas para fortalecer los lazos de cooperación cultural y económica entre Tlaxcala y Argentina.

“En esta gira de trabajo y colaboración internacional tuve el privilegio de reunirme con Gabriela Ricardes, ministra de Cultura del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para dialogar sobre mecanismos de intercambio cultural entre Tlaxcala y Argentina. Coincidimos en que la cultura une, cuida y proyecta futuro”, informó la titular del Ejecutivo local en un mensaje difundido en sus redes sociales.

En la reunión, se presentó el plan de trabajo “Economías Creativas y Posibilidades de Intercambio Cultural”, donde se destacaron los avances que ha logrado Tlaxcala en el impulso al talento artístico, la innovación y el desarrollo de las industrias culturales.

Las autoridades coincidieron en la importancia de promover el arte y la cultura como motores de bienestar social y de crecimiento económico, así como en generar puentes de colaboración e intercambio que proyecten el patrimonio cultural tlaxcalteca a nivel internacional.

Más tarde, Cuéllar Cisneros sostuvo un encuentro de trabajo con el ministro de Desarrollo Económico del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Hernán Lombardi, donde se presentó el proyecto Polo de Desarrollo Económico del Bienestar de Huamantla, el primero en la República mexicana que inició su construcción con una inversión de 540 millones de dólares, y que se alinea a la estrategia del Plan México de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

“Estamos preparando proyectos de vanguardia que beneficiarán a nuestras naciones y a nuestros estados. Agradezco la apertura y la hospitalidad con la que nos permiten sembrar un mejor futuro para nuestro pueblo tlaxcalteca”, resaltó la mandataria estatal, quien destacó las bondades que ofrece Tlaxcala para la inversión de empresas nacionales y extranjeras, así como su ubicación estratégica, sus condiciones de seguridad y su mano de obra calificada.

La Secretaría de Relaciones Exteriores, a través de la Embajada de México en Argentina y su titular Lilia Rossbach, así como Camila Aviña Zavala, jefa de Cancillería y Asuntos Políticos, estuvieron presentes en las reuniones para darle seguimiento a los mecanismos de intercambio entre ambas naciones.

Estas acciones reflejan el compromiso del gobierno del estado, encabezado por Lorena Cuéllar Cisneros, para consolidar una política cultural de vanguardia que fomente la creatividad, la identidad y el orgullo de sus raíces, así como fortalecer los lazos de cooperación internacional para la atracción de inversiones que fortalezcan el desarrollo económico de las familias tlaxcaltecas.

