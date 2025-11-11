Martes, noviembre 11, 2025
NoticiasEconomía y Ecología

Tlaxcala fortalece la planeación e impulsa el desarrollo con visión de futuro: Cuéllar

La Redacción

La gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros encabezó un encuentro con representantes de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) para fortalecer la planeación y ejecución de proyectos que consoliden el desarrollo sostenible de Tlaxcala, en el cual reafirmó la importancia del trabajo colaborativo.

- Anuncio -

Durante el acto realizado en las oficinas de la CMIC en la entidad, la mandataria reconoció la disposición del sector de la construcción para sumarse a una agenda común de infraestructura que responda a las necesidades actuales y futuras de la población de los 60 municipios del estado.

Cuéllar Cisneros señaló que la construcción es uno de los principales motores de la economía local, pues más del 80 por ciento de la actividad económica del estado se vincula directa o indirectamente con este sector.

“Tlaxcala se construye cada día con la fuerza y el talento de su gente. Con las manos de mujeres y hombres que transforman planos en caminos, estructuras en escuelas y hospitales, y obras en esperanza. El sector de la construcción ha sido, es y seguirá siendo un motor del desarrollo”, afirmó.

- Advertisement -

La mandataria subrayó que este trabajo conjunto permitirá avanzar hacia un crecimiento ordenado, con base en la planeación territorial y el impulso a proyectos estratégicos de largo plazo. Abundó que “cuando trabajamos con planeación, transparencia y amor por Tlaxcala, los resultados se convierten en bienestar para las familias”.

En su intervención, el presidente de la delegación Tlaxcala, Pedro Enrique Guarneros Ortiz destacó que la Cámara ha logrado consolidarse como un aliado técnico, ético y socialmente responsable del desarrollo estatal, pues “cuando hay unidad, visión y trabajo coordinado, Tlaxcala construye futuro”.

Resaltó que Tlaxcala ocupa el primer lugar nacional en crecimiento de afiliación dentro de la CMIC, reflejo de la confianza de los constructores locales y de la coordinación efectiva con el gobierno estatal.

- Advertisement -

Guarneros Ortiz subrayó que la visión compartida entre el sector público y privado ha permitido generar empleo, derrama económica y bienestar social, toda vez que dicho vínculo se basa en la responsabilidad y el compromiso de las empresas tlaxcaltecas con la sostenibilidad y la innovación.

En su intervención, el presidente nacional de la CMIC, Luis Méndez Jaled reconoció la apertura del gobierno de Tlaxcala al diálogo permanente con la industria, al tiempo que destacó que la administración de Lorena Cuéllar ha brindado confianza y certidumbre al sector.

Por último, el presidente de Tlaxcala, Alfonso Sánchez García, enfatizó que la colaboración con la CMIC y el gobierno estatal representa una política pública efectiva que genera resultados tangibles en materia de desarrollo urbano y bienestar social, y reiteró la disposición del ayuntamiento para impulsar proyectos sostenibles.

Con esta coordinación interinstitucional, el gobierno estatal y la CMIC refrendan su compromiso de construir un Tlaxcala moderno, equitativo y sustentable, donde cada obra y cada proyecto se traduzcan en mejores oportunidades para las familias y en un legado de desarrollo con visión de futuro.

Temas

Más noticias

Nacional

Cae segundo implicado en el homicidio del abogado David Cohen

La Redacción -
Kevin Ruiz Ciudad de México. El jefe de la policía capitalina, Pablo Vázquez, informó que agentes de inteligencia de la SSC efectuaron la detención de Donovan...
Nacional

Aumentan a 44 los muertos por lluvias; gobierno federal intensifica rescates en 139 municipios

La Redacción -
Iván Evair Saldaña y César Arellano El gobierno de México informó este domingo que suman 44 personas fallecidas por las intensas lluvias registradas en los...

Últimas

Últimas

Relacionadas

Avanza Tlaxcala en la consolidación de un modelo de seguridad moderno, cercano y eficiente

La Redacción -
La gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros inauguró el Centro de Control y Comando Municipal (C2) número 36 de su administración, en Santa Isabel Xiloxoxtla, consolidando...

Estudiantes comparten experiencias de superación académica gracias a programas de movilidad: UATx

La Redacción -
Estudiantes de la Universidad Autónoma de Tlaxcala (UATx) compartieron sus experiencias de movilidad académica y vivencias de interculturalidad en el “Foro: Testimonios de internacionalización...

Fonoteca y fototeca de Puebla exhiben las memorias sonoras y visuales de Puebla

Paula Carrizosa -
Por primera vez, en el edificio al que fueron trasladadas en 2017 al dejar sus respectivos espacios en el Centro Histórico de Puebla, la...

Más noticias

Grupo Salinas retrasó juicios en la Corte con 102 recursos en 5 años

La Jornada -
Ciudad de México. En los últimos cinco años, empresas de Grupo Salinas han promovido 102 recursos ante la Suprema Corte de Justicia de la...

Homicidios dolosos se han reducido 37% en lo que va del gobierno de Sheinbaum: SNSP

La Jornada -
Ciudad de México. En lo que va del sexenio de la presidenta Claudia Sheinbaum, la incidencia de homicidios dolosos en el país ha disminuido...

Proveen sólo 10% de medicinas a Gaza desde el alto el fuego

La Jornada -
Ramallah. Desde el alto el fuego en la franja de Gaza el 10 de octubre, apenas entraron 10 por ciento de los medicamentos necesarios...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025