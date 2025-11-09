Tlaxcala fortalece la cultura de la paz desde las aulas; se realizó Jornada Nacional por la Paz y contra las Adicciones

En el marco de la Tercera Jornada Nacional por la Paz y contra las Adicciones, la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros encabezó un encuentro con jóvenes tlaxcaltecas, junto con el secretario de Educación Pública federal, Mario Delgado Carrillo, donde destacó los avances de Tlaxcala como estado modelo en seguridad, educación y bienestar social.

En el CBTIS 3 de la capital, la mandataria subrayó que la paz no puede ser tarea exclusiva del gobierno, sino un esfuerzo colectivo que inicia en los hogares.

“Si queremos familias con paz, tenemos que trabajar desde nuestros hogares”, afirmó.

En ese sentido, la gobernadora destacó la importancia de erradicar el consumo de drogas en las escuelas como condición indispensable para el desarrollo integral de la juventud.

“Las drogas no nos ayudan para eso, nos limitan para poder crecer. Por eso, vamos a trabajar todos, para que seamos una sociedad de paz y libre de drogas”, puntualizó.

Como parte de las acciones estructurales, Cuéllar Cisneros destacó la consolidación de seis nuevas universidades, 22 bachilleratos y espacios emblemáticos, como la Ciudad de la Cultura y el Entretenimiento, y la Ciudad del Deporte de Alto Rendimiento. Además, reiteró que Tlaxcala será sede de la Olimpiada Nacional en 2026, gracias a su ambiente de cordialidad y seguridad.

Asimismo, la titular del Ejecutivo celebró los programas de movilidad internacional del Instituto Tlaxcalteca de la Juventud (ITJ), que permiten a jóvenes tlaxcaltecas cumplir sus sueños en el extranjero, y reiteró el llamado a seguir construyendo una sociedad basada en el respeto, el amor y la felicidad.

En su intervención, el secretario de Educación Pública del gobierno de México, Mario Delgado, reconoció el impulso ejemplar de la gobernadora Lorena Cuéllar en favor de la educación media superior, destacando a Tlaxcala como referente nacional en cobertura, innovación y compromiso con las juventudes.

Mario Delgado aplaudió que en el estado se replique la estrategia nacional de habilitar nuevas preparatorias en horarios no utilizados, aprovechando la infraestructura existente para garantizar que ningún adolescente se quede sin la posibilidad de estudiar.

El titular de la SEP subrayó que todos los subsistemas educativos forman parte del Bachillerato Nacional, una iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum que busca ampliar oportunidades y construir entornos seguros, inclusivos y felices para los jóvenes.

“No hay bachilleratos de primera ni de segunda. La educación pública es la mejor de este país”, enfatizó.

Delgado Carrillo anunció que en 2026 se impulsarán más de 200 acciones para abrir más de 50 mil espacios en educación media superior, con el objetivo de alcanzar una cobertura del 85 por ciento.

“Tlaxcala será el primer estado en lograrlo”, aseguró.

Asimismo, hizo un llamado a que las escuelas se conviertan en redes de apoyo emocional y comunitario, donde los jóvenes sean escuchados, respetados y motivados a cumplir sus sueños.

Destacó que estas jornadas abren las puertas a todos los subsistemas para que el deporte, el arte y la música sean protagonistas en la formación integral de las juventudes.

En tanto, la subsecretaria de Educación Media Superior del gobierno de México, Tania Rodríguez Mora destacó el valor del Bachillerato Nacional como una apuesta educativa que promueve la igualdad, la colaboración y la construcción de comunidades escolares solidarias.

La funcionaria federal explicó que este nuevo modelo educativo busca integrar a todos los subsistemas de educación media superior, bajo un mismo enfoque formativo, centrado en el pensamiento crítico, la cultura científica y humanística, y el compromiso con la historia y el bienestar del país.

“Por muchos años nos pusieron a competir. Hoy queremos sumar esfuerzos, darnos la mano, encontrarnos. Que nuestras escuelas sean espacios felices, seguros y solidarios. Ese es el legado que estamos construyendo juntos”, enfatizó.

En su oportunidad, el secretario de Educación Pública del estado, Homero Meneses Hernández destacó el avance en cobertura de educación media superior en Tlaxcala, impulsado por la gobernadora Lorena Cuéllar.

“Cuando asumió la gubernatura en 2021, solo teníamos 106 bachilleratos frente a 250 secundarias. Eso significaba perder hasta 22 mil alumnos cada semestre. Hoy, gracias a una instrucción clara de la gobernadora, hemos recuperado matrícula y ampliado la oferta educativa con turnos vespertinos, dos nuevas extensiones de Conalep y 22 Centros de Estudios del Bachillerato Estatal con presupuesto estatal y salarios dignos”, señaló.

Meneses Hernández llamó a seguir construyendo la paz desde las aulas, reconociendo el papel de cada docente, estudiante y comunidad escolar en el fortalecimiento de la educación pública.

Como parte de esta Jornada Nacional, estudiantes tlaxcaltecas de todos los subsistemas educativos participaron en actividades culturales, deportivas y recreativas, y se realizaron presentaciones musicales y artísticas de talentos locales.

Al evento asistieron funcionarios federales, autoridades educativas e integrantes del gabinete legal y ampliado del gobierno del estado.