Tlaxcala fortalece el programa Paisa 2025 con más apoyos y recursos para productores

El secretario de Impulso Agropecuario, Rafael de la Peña Bernal anunció que el Programa de Apoyo e Impulso al Sector Agrícola (Paisa) 2025 se consolida como una de las principales estrategias de respaldo a campesinos y productores, con una inversión de 428 millones de pesos y un enfoque en la equidad de género y la innovación tecnológica.

Este jueves, De la Peña Bernal destacó que el orgullo de Tlaxcala está en su riqueza agrícola y en la conservación de su maíz criollo. “En Tlaxcala tenemos 19 variedades de maíces criollos nativos de aquí del estado y el que nos sintamos orgullosos de ellos es muy importante”, expresó.

El funcionario explicó que a través del programa se han entregado, desde el 3 de enero, apoyos en semilla de maíz híbrido y criollo, herbicidas y paquetes tecnológicos, beneficiando a mil 092 mujeres y 2 mil 532 hombres.

Uno de los retos, dijo, es asegurar que más mujeres puedan acceder a los beneficios. “Hoy se está viendo que podamos nosotros tener mayor cantidad de mujeres que también sean beneficiadas, pero si los títulos parcelarios están a nombre de los hijos es muy difícil. Ya lo estamos viendo para que puedan también las hijas ser herederas de esas tierras”, apuntó.

Recordó que cuando asumió la secretaría, en el año 2021, el presupuesto era de 137 millones de pesos, monto que debía cubrir nómina, combustible y operación, dejando poco para el campo.

“Hoy tenemos ya 428 millones de pesos gracias a las grandes gestiones que ha hecho nuestra señora gobernadora ante el Congreso”, afirmó.

De la Peña Bernal subrayó que el seguro agrícola contratado ha sido un respaldo para los campesinos que enfrentan pérdidas en sus cosechas. Aunque este año ha sido positivo en lluvias y retención de agua, advirtió que el seguro se mantiene para prevenir afectaciones futuras.

En ese sentido, resaltó el compromiso cumplido en la construcción de jagüeyes, ya que la meta inicial de la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros era llegar a 500, pero actualmente ya se han concluido 850 cuerpos de agua y se proyecta alcanzar los mil antes de concluir el sexenio.

“Este año ha sido un año excelente para el campo, para los jagüeyes y para la captación de agua. El sistema Cutzamala en México y en otras partes está lleno, y eso nos ayudará si el año entrante fuera de sequía”, señaló.

Con relación a los apoyos, el secretario reconoció que no siempre se cubre la totalidad de las pérdidas reportadas, pero insistió en que se cumple a los productores con cheques ya en proceso de entrega.

El funcionario puntualizó que la estrategia de Paisa 2025 prioriza también a las mujeres, ya que, antes solo se les destinaban pequeños apoyos para traspatio, pero hoy reciben semillas, tecnología y cobertura de seguros.

Finalmente, Rafael de la Peña Bernal refrendó su compromiso con los campesinos. “Voy a trabajar completamente por el campo, por el tiempo que nos queda porque ya que tuvo la gobernadora la confianza de confiar en mí y yo amo Tlaxcala, amo a su campo”, concluyó.