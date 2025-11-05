Miércoles, noviembre 5, 2025
NoticiasEducación

Tlaxcala estuvo presente en Encuentro Internacional de Ministros de Educación en Jalisco

La Redacción

Tlaxcala fue parte del “Quinto Encuentro en Foco de la Comunidad Araucaria”, que reunió a 14 ministros y secretarios de Educación de América Latina para intercambiar experiencias y fortalecer estrategias de transformación educativa.

El titular de la Secretaría de Educación Pública del Estado y de la Unidad de Servicios Educativos de Tlaxcala (SEPE–USET), Homero Meneses Hernández, representó a la entidad en este foro internacional, celebrado los días 3 y 4 de noviembre en la ciudad de Guadalajara.

El encuentro, organizado por Comunidad Araucaria –red creada por Fundación Varkey que agrupa a líderes educativos nacionales y subnacionales de la región–, tuvo como eje temático las políticas educativas vinculadas con la educación del carácter, un modelo que promueve el desarrollo integral de las y los estudiantes.

Durante la jornada, los participantes sostuvieron reuniones con autoridades locales, así como visitas a escuelas, universidades y espacios de articulación con la sociedad civil, con el propósito de intercambiar buenas prácticas, analizar desafíos comunes y fortalecer la cooperación educativa latinoamericana.

Esta edición fue coordinada por la Fundación Varkey y la Secretaría de Educación de Guadalajara, con el apoyo de la Fundación Coppel, Universidad UNIR, Fundación Lemann y el Centro de Carácter y Liderazgo Dandelion.

El secretario de Educación de Jalisco, Juan Carlos Flores Miramontes destacó que el encuentro representa “una gran oportunidad para reflexionar sobre los desafíos compartidos en la región, como el fortalecimiento de la educación pública, la infraestructura escolar, la calidad educativa y el financiamiento sostenible de las políticas educativas”.

Por su parte, Agustín Porres, director regional de Fundación Varkey y líder de la Comunidad Araucaria, subrayó que “el rol de los ministros y secretarios de Educación en América Latina exige liderazgo técnico y político para impulsar procesos de transformación en tiempos complejos, siempre poniendo a las personas en el centro”.

La Comunidad Araucaria se ha consolidado como una plataforma de diálogo entre responsables de políticas públicas educativas en América Latina. A lo largo de sus tres años de existencia, se reunió en Jalisco para su quinta experiencia focal, tras haber realizado encuentros en Argentina, Brasil, Chile y México, consolidándose como un espacio para inspirar, conectar y transformar la educación en la región.

