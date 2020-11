Tlaxcala se encuentra en una fase de estabilidad de casos positivos de Covid-19: titular de Sesa

Tlaxcala atraviesa por una fase de estabilidad de casos positivos de Covid-19 y de continuar así en las próximas semanas, la entidad podrá llegar al mes de diciembre próximo en color amarillo del semáforo epidemiológico. Esa sería una gran noticia para un importante sector de la población, pues les significa la posibilidad de “tener dinero para poder vivir”, asentó el titular de la Secretaría de la Salud (Sesa), René Lima Morales.

Aclaró que esa estabilidad es un logro de la población por no relajar las medidas preventivas contra el nuevo coronavirus, por lo que instó a las y los tlaxcaltecas a mantener los protocolos sanitarios, a fin de mostrar empatía con las personas cuyas fuentes de ingreso les obligan a salir de sus hogares. Ratificó, una vez más, que el gobierno del estado no implementará acciones punitivas para el cumplimiento de la contingencia sanitaria.

El funcionario expuso lo anterior en rueda de prensa para informar sobre el comportamiento de la pandemia de Covid-19 en la entidad, la cual entró, desde la semana pasada, en una fase de estabilidad en cuanto a la incidencia de casos positivos y en el número de decesos provocados por la enfermedad.

Esta estabilidad fue algo que no esperaban las autoridades, pues Lima Morales refirió que la proyección era que la semana pasada continuara el aumento de casos que venía en los últimos 30 días y por la movilidad que generó la festividad de Todos Santos, a finales de octubre pasado y principios de este mes.

El funcionario aclaró que no se trata de una tendencia franca a la baja, sino de estabilización, pues de haber llegado a un número máximo de contagios de más de 270 por semana, en las últimas se ha ido reduciendo a menos de 200. Indicó que en esos momentos, el porcentaje de positividad del virus es de 27 por ciento de todas las pruebas diagnósticas que se aplican.

El titular de la Sesa destacó que este margen de estabilidad de contagios de Covid-19 y decesos provocados por la enfermedad ha hecho que Tlaxcala continúe en semáforo amarillo epidemiológico y “nos va a permitir que sigamos en ese color durante 15 días más y si seguimos con un poco más de baja, podemos decir, incluso, que diciembre podríamos estarlo debutando con ese color”.

Para muchas personas, destacó, esa es una gran noticia, “porque significa que van a poder tener dinero para vivir, unos tienen que comer porque esa es su vida, (pero) otros tienen que moverse entonces cuidémonos con ese orden, que nadie lo suple más que el propio ciudadano”.

“Nosotros podemos supervisar y de esa supervisión nos llevamos cinco a la cárcel, nos damos la vuelta, regresan más personas y vuelve a pasar lo mismo si no hay un orden social, y no se trata de eso. Los estados que han sido punitivos encarcelan personas y no han bajado sus números de contagio, están en rojo. Eso quiere decir que no es una medida correcta. La medida correcta tiene que impactar en los contagios y en la evolución de la enfermedad y lo que ha impactado ha sido la educación y la capacitación. Tenemos que seguir invirtiendo tiempo y dinero en eso”.