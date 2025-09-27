Tlaxcala está a la vanguardia nacional en seguridad vial y educación aplicada

La gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros puso en marcha el primer Centro de Dictámenes Vehiculares del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep), único en su tipo en el país, donde se podrá realizar la verificación de las condiciones físico-mecánicas de unidades de combustión, gas LP y modelos antiguos, proyecto realizado en conjunto con la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMyT) que coloca a Tlaxcala a la vanguardia de materia de seguridad vial y educación aplicada.

“Para mí es muy importante que los estudiantes tengan un futuro oportunidades para que puedan ingresar, sobre todo, al trabajo […] El que ustedes sean también primera institución en todo el país que va a realizar, a nivel nacional, el dictamen vehicular, los hace grandes, grande al Conalep, muchas felicidades”, resaltó tras la develación de la placa conmemorativa por el 45 aniversario del plantel 056 de Amaxac del Conalep.

Reafirmo el compromiso de su gobierno de garantizar oportunidades para que la juventud tlaxcalteca tenga acceso a una educación profesional de calidad con la apertura de seis nuevas universidades y la generación de empleos con lo que será el Polo de Desarrollo de Bienestar en Huamantla, el primero en el país, que iniciará operaciones en febrero de 2026.

“Se abrirán oportunidades con seis mil empleos, lo que se convierte en bienestar para las familias de Tlaxcala”, anotó.

Señaló que este proyecto permitirá al subsistema de educación media superior generar recursos, los cuales llegarán a la Secretaría de Finanzas (SF) para una correcta aplicación. Además, adelantó que, con la publicación de los lineamientos de regularización de vehículos salvajes, el Conalep podrá emitir mil dictámenes.

El titular de la SMyT, Marco Tulio Munive Temoltzin afirmó que este proyecto es el resultado de la visión de la titular del Ejecutivo, quien pone al centro de las políticas públicas de su gobierno la seguridad vial y la movilidad como derechos fundamentales.

“Este hecho coloca a Tlaxcala a la vanguardia nacional en materia de seguridad vial y educación aplicada. Hoy no solo inauguramos el Centro de Dictaminación Vehicular. Hoy iniciamos un modelo de trabajo que demuestra que la educación y el servicio público unidos pueden generar cambios reales”, pues el Centro cuenta con el Registro de Personas Dictaminadoras en materia de autos antiguos y vehículos de gas licuado, resultado del convenio signado en abril de este año.

En su oportunidad, el director general del Conalep, Darwin Pérez y Pérez, explicó que, el centro tendrá una capacidad de recibir al 70 por ciento del parque vehicular en el estado, a través de 10 verificadores, garantizando que las unidades cumplan con la normatividad y garanticen a los usuarios, tanto del servicio público como el privado, su seguridad.

“El proceso es muy sencillo, va a estar todo debidamente seguido por parte de Dirección General. El dictamen tendrá un costo de 2 mil 500 en autos antiguos y el dictamen para los de gas LP tendrá un costo de 800 pesos. Entonces, vamos a seguir trabajando”, comentó.

El secretario de Educación Pública, Homero Ménese Hernández, subrayó que la vinculación de la educación con los distintos sectores, impulsada por la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo y la gobernadora, Lorena Cuéllar Cisneros, se refleja en proyectos que integran el conocimiento, la ciencia, la tecnología y la visión de futuro, para hacer realidad la transformación del país.

La mandataria estatal, acompañada del presidente municipal de Amaxac de Guerrero, Mauricio Pozos Castañón, alcaldes transportistas, concesionarios, funcionarios estatales y alumnos del plantel, presenció el proceso de dictaminación de cinco unidades vehiculares antiguas y de gas LP.