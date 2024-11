Tlaxcala es un estado inseguro para las mujeres; no se garantiza una vida libre de violencia, reprochan OSC

“Las cifras negativas sobre violencia” ejercida contra las mujeres ratifican que “Tlaxcala es un estado inseguro” para este sector que se enfrenta a riesgos “en cualquier lugar”, por la falta de garantías para gozar del derecho a una vida libre de agresiones, ya que no existen protocolos de atención efectiva que disminuyan peligros, incluido el de la pérdida de la vida, expusieron Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC).

El Colectivo Mujer y Utopía A.C (CMU), Yureni A.C, Centro de Atención a la Familia Migrante Indígena (Cafami), Consultoría en Género, Periodismo y Comunicación y Mujeres Sufragistas, realizaron un pronunciamiento.

De esta manera, en el marco del 25 de noviembre Día Internacional para la Eliminación de Todas las Formas de Violencia contra las Mujeres, refirieron que esta es una fecha para visibilizar el grave problema de agresiones hacia este sector de la población de todas las edades, niveles socio económicos y educativos en el mundo.

Resaltaron que Tlaxcala no es la excepción, por lo que condenaron que siete de cada 10 mujeres mayores de 15 años de edad, han experimentado violencia, según la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de Relaciones en los Hogares 2021 (Endireh).

Lamentaron que las autoridades de los tres poderes de gobierno, Ejecutivo, Legislativo y Judicial, “sean pasivas, nieguen la desapariciones, la y trata de mujeres con fines de violencia sexual, violaciones, embarazos adolescentes no deseados y violencia sexual, psicológica, patrimonial, física y económica, entre otras, “e insistan en señalar que ‘son casos aislados'”.

Sin precisar estadísticas, remarcaron que “las cifras no mienten” y que el panorama de agresión sexual contra niñas, niños y adolescentes muestra que esta es la entidad con el mayor número de ingresos hospitalarios por este motivo, sin embargo, no hay carpetas de investigación de cada caso, lo cual coloca al estado en el segundo lugar nacional por estos delitos, de acuerdo a Egresos Hospitalarios de la Secretaría de Salud del año 2024.

Asimismo, cuestionó que hay diversos delitos en los que las víctimas requieren de atención específica, pero no se cuenta con protocolos especializados, por lo que se obstaculiza la acreditación de feminicidios y de violencia sexual hacia niñas, niños y adolescentes que fueron hospitalizados, por ejemplo.

También subrayaron que prevalece impunidad en al menos 34 posibles casos de feminicidio, de los cuales, solamente 11 cuentan con una carpeta de investigación, ya que las autoridades insisten en calificarlos como homicidios dolosos, homicidios culposos o suicidios, pese a que los estándares internacionales lo prohíben, además, de que la máxima del interés superior de la niñez, “no existe”, principalmente en situaciones donde las y los infantes han presenciando la muerte de su madre.

Respecto del ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos por parte de las mujeres, indicaron que Tlaxcala ocupa el segundo lugar con mayor incidencia en violencia obstétrica, agravado por la ausencia de un programa estatal para la prevención, atención y sanción, “manteniendo en aumento estas prácticas”.

Destacaron que el sector salud carece de servicios integrales para disminuir los impactos de infecciones de transmisión sexual y de embarazos no deseados, además de que no se garantiza la interrupción voluntaria de estos en condiciones seguras y, de haberlos, no son debidamente difundidos.

Expresaron su preocupación por el incremento de la inseguridad y la cada vez mayor desaparición mujeres, principalmente adolescentes y jóvenes, así como por la falta de capacitación técnica y de protocolos adecuados a los principios de máxima protección y urgencia, denunciados en la reciente visita de integrantes del Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU, por parte del CMU y otras organizaciones.

Recriminaron la omisión por parte de las autoridades estatales y municipales en la generación de condiciones necesaria vivir en un clima social de seguridad; así como del Poder Judicial para juzgar con perspectiva de género a mujeres que han sido sentenciadas.

Puntualizaron que a tres años y medio del decretó de la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) en Tlaxcala, “los resultados no inciden en el problema de inseguridad y violencia” que padece este este sector.