Tlaxcala es sede nacional de “Cursos Escuela del Agua 2022”

El estado de Tlaxcala es sede de la apertura nacional de los “Cursos Escuela del Agua 2022”, mismo que se desarrolla del 20 de junio al 10 de agosto en los que participaron a distancia y de manera simultánea los estados de Hidalgo y Querétaro.

En el marco de la ceremonia de inauguración, el director local de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Pedro Misael Albornoz Góngora agradeció la preocupación de los distintos sectores representados a través de las dependencias estatales y de los sistemas de agua de los municipios participantes.

“Tenemos un país y un estado muy diverso, donde hay escasez y lo podemos ver en la parte norte y altiplano del país, es de lo más complejo garantizar a la gente que abra la llave, que jale el sanitario y no tenga más que ver, conlleva un gran trabajo que muchas veces no se ve”, expuso.

- Anuncio -

En su oportunidad, el titular de la Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala (CEAT), David Guerrero Tapia destacó que, por instrucción de la gobernadora del estado, Lorena Cuéllar Cisneros, el cuidado del recurso hídrico es una de las prioridades en la agenda estatal.

En este sentido, adelantó que en próximas fechas se iniciará con la sexta etapa de la ampliación de la planta de tratamiento de Tlaxcala, que actualmente procesa 350 litros por segundo y pasará a un diseño de 700 litros por segundo, lo que representa un avance significativo para los organismos operadores.

Describió que en 1925 en Tlaxcala había 178 mil habitantes que gozaban de un río, “para 1977 habitaban medio millón de ciudadanos; en 2020, según cifras del Inegi, sumamos un millón 342 mil 900 habitantes y por crecimiento demográfico se agravó el abastecimiento, así como el saneamiento”.

Indicó que esta es una gran responsabilidad para los organismos operadores de plantas de tratamiento y los sistemas de agua de los municipios, “pero nosotros podemos con capacitación, esfuerzo y con el ejercicio correcto de los recursos, convertirnos en la solución a este problema”.

- Anuncio -

En su oportunidad, la gerente de Programas Federales de Agua Potable y Saneamiento de la Conagua, Mariana Fabiola Navarro Mora indicó que desde el gobierno federal consideran que no basta con la edificación de infraestructura, “sabemos que mucho de lo que hace falta es derivado de la falta de la sostenibilidad, falta de operación y de mantenimiento, entonces creemos que la capacitación es pilar para que los sistemas de agua potable puedan funcionar mejor”.

En este sentido, señaló que anualmente la Federación invierte más de 30 millones de pesos para capacitaciones en todo el país, precisamente en temas prioritarios sobre el abastecimiento y saneamiento del vital líquido.

“Las necesidades de Tlaxcala no son las mismas que las de otras entidades, y la capacitación ya no solo se ofrece a organismos operadores urbanos, sino también a las organizaciones comunitarias que prestan los servicios de agua en cada una de las comunidades, no estaban visibilizadas, no tenían este acceso, los programas no estaban diseñados para esas organizaciones”, señaló.

La capacitación estará a cargo de la Asociación Nacional de Entidades de Agua y Saneamiento de México A.C. (Aneas) e impartirán tres temas denominados: “Costos y tarifas de los servicios del agua”, “Desinfección y potabilización del agua” y “Derecho humano al agua”.

En la inauguración, estuvieron presentes titulares de las secretarías de Infraestructura (SI), de Salud (Sesa) y de la Función Pública (SFP); la diputada local, Marcela González Castillo y los alcaldes de Tepetitla y Quilehtla, entre otras autoridades.